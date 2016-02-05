俄乌政治学家：如乌克兰拒绝联邦化将不可避免地走向分裂

乌克兰拒绝联邦化将致使地方与中央政府间分歧加剧。现在乌克兰没有除联邦化外的他选，乌克兰政府拒绝联邦化将导致国家分裂。然而俄罗斯和乌克兰的专家均认为，地方精英倡议的联邦化事实上已在推进中。

上周乌克兰领导层收到基辅地区议会提出的将有关直选州长的条款写入宪法的请求。乌克兰总统对此作出强烈回应，他强调，该倡议将直接导致联邦化，他不会允许这样的事发生。

战略沟通署署长奥列格•邦达连科认为，乌克兰必须明白，近期进行联邦化是不可避免的。他表示："如果乌克兰不走这条路，则受到的威胁将急剧上涨，乌克兰的单一制政体也将面临巨大风险。"

俄罗斯"人民外交"民间团体发展基金会主席阿列克谢•科切特科夫与奥列格•邦达连科持有相同观点，但在他看来，乌克兰联邦化的问题早在21世纪初就应解决。科切特科夫称："乌克兰长期以来一直在争取某种特殊地位，现在终于达成心愿，成为了最大的"欧洲病夫"（转折点出现在14世纪，当时的土耳其被称为"欧洲病夫"）。而现在其各大邻邦在努力寻求"去疾"方法，联邦化便被视为一道药方。

俄罗斯和乌克兰专家都认为，联邦化进程事实上早已开启。乌克兰政治学家德米特里•占吉罗夫称："势力日益衰弱的地区精英与更加式微的政治中心之间事实上正在进行关于权利和资源再分配的斗争。"

"乌克兰政治"基金会总裁科斯特•邦达连科赞同他的观点。他认为，眼下发生的事暂不能称作"联邦化"，然而"单一制"已名存实亡。

系统分析和预测中心主任罗斯季斯拉夫•伊先科认为，关于州长选举制的提议应作为联邦化进程的一部分进行审议，他表示："这是受到波罗申科阻碍的客观发展进程的一环。"

据专家透露，现在乌克兰至少制定了3个版本的新宪法草案。每个版本都提到了进行地区行政首脑选举的必要性。邦达连科称， 目前正在探讨"意大利模式"的国家结构形式，即在单一制的"外壳"之下实行地方自治。（来源：俄罗斯卫星网）