外媒：意大利舞台剧演员假上吊发生意外身亡

哈通社阿斯塔纳2月7日电 据外媒报道，近日，意大利1名男演员在台上演出上吊剧情时出了意外，有观众赶紧上前营救，将他送医后不治身亡。剧场人员表示，该演员临阵改剧本，选择头套绳索演出上吊。

消息称，27岁演员拉斐尔 舒马赫（Raphael Schumacher）事发当时在比萨实验剧场演出上吊自杀，后来动作出了差错，有名观众发现不对劲，赶紧将他送医，但最终不治身亡。目前，警方正调查这起事件并封锁事发的剧场，警察还询问了其他演员、工作人员和当事人家属。

据悉，舒马赫头套绳子时原应该站在一个箱子上面，但箱子被移动了。他本来也应该戴安全带，如果摔下来可以拉住他。他演出时带着面具，这场戏当天稍早前顺利演出，但再次演出时，有个医学系毕业生发现他身体在发抖，意识到事情不对劲。

剧场艺术总监鲁卡（Gabriele De Luca）说："我们都很震惊，没有人，甚至连我们不知道怎么会发生这种事，现在留待警方调查真相。原本的独角戏包括假装中弹，但他最后选择上吊，却没有告诉我们。"

据说警方在调查他是否试图自杀，但他的母亲予以驳斥。她说："我的儿子最近失去爸爸也结束一段恋情，但他心情已经平复。他没有留下遗书，也没有理由自杀。"