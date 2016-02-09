外国人撤出俄罗斯 留下的人商机增多

俄罗斯经济衰退，和西方关系紧张，导致成千上万的外国人撤离，到别的国家去寻找更好的机会。为外国人服务的生意受到打击，可是在莫斯科第一次为外国人举行的展览会上，有人也看到了商机。

就在这个尴尬的时机，莫斯科第一次为外国人举办展览会。

由于油价下跌，又因为乌克兰问题而受到西方制裁，俄罗斯经济衰退，几十万人因此离开了俄罗斯。

许多公司被迫缩小规模，搬迁，甚至关门大吉。

"愉快签证"公司的阿列克谢•菲利潘科说:"我们的很多客户决定减少在俄罗斯的外派人员，因为你知道，他们要用外汇支付工资，这对很多公司来说非常昂贵。"

俄罗斯抵制进口西方食品，进一步加深了经济困境，市场上很难买到西欧式奶酪和肉制品。

不过，这也为当地的加工厂商提供了机会，改做迎合西方口味的产品。

肉类加工厂老板格兰特•左祖林斯基说:"我们一旦进入这个市场，人们就可以比较我们的产品，选择他们最喜欢的。就是这样，目标就是跨进这个门槛，然后就比较容易了。"

展览组织者指出，现在是进入俄罗斯占领这个市场的良机。



"外国人生"联合创始人杰拉德•奥迪尔说:"我们相信，现在是为外国人提供产品和服务的好时机，尤其是市场缺货的时候。我们相信，现在是到俄罗斯投资的好时机，尤其是在部分投资者持怀疑态度的时候。"

一些留在俄罗斯的外国人则保持乐观，认为会再次尝到成功的甜头。

比利时驻外人员彼得•里克特说:"如果你坚持下去，显然就比那些离开的人占优势。跟98年危机一样，当时很多公司离开了俄罗斯，那些坚持下来的公司，最终比

那些艰难地重返俄罗斯市场的公司发展快得多。"

在俄罗斯经济危机之前，莫斯科是世界上最昂贵的城市之一。

现在，随着俄罗斯卢布的贬值，使用美元或欧元的外国人在这里的生活比以前好得多。（来源：美国媒体）