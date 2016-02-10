中国确认首名兹卡病毒感染者 为亚洲首例

哈通社阿斯塔纳2月10日电 中国官方于周二（9号）确认一例输入性兹卡（Zika）病毒感染病例，这也是亚洲首例兹卡病例。该患者发病前曾有委内瑞拉旅行史，后途经香港和广东深圳入境中国。

中国国家卫生和计划委员会9号在其官网确认，该例患者是名34岁男性，江西省赣州市人。

中国官方称，患者仍在当地人民医院接受隔离治疗，体温正常、皮疹消退，病情已明显好转。

兹卡是一种由蚊子为主要载体的病毒。这种病毒被认为是造成近来巴西等南美国家所发现的大量头脑发育不全的婴幼儿病状的罪魁祸首。

该患者于１月２８日在委内瑞拉出现发热伴头晕、头痛症状，曾在当地医院接受门诊治疗，后于２月２日从委内瑞拉出发，途经香港和广东省深圳市，后于2月５号抵达江西省赣州市。

６号在当地医院接受隔离治疗。９号被确诊为中国首例输入性兹卡病毒感染病例。

中国官方也称此次输入病例引发传播并进一步扩散的风险极低，同时已将该病例有关情况向世界卫生组织和香港等通报。

香港卫生署随后发表声明称，香港目前为止尚未发现兹卡病毒感染病例。也同时提醒孕妇、备孕的女性和免疫力低下的人群旅行时采取措施防蚊虫叮咬。



兹卡病毒传染会导致婴儿小头畸形

世界卫生组织（WHO）于本月2号宣布，将兹卡病毒列为全球紧急公共卫生事件，国际社会需要协调应对。

该机构形容在南美大陆迅速的兹卡病毒已经形成"爆炸性流行疫情"。世卫组织当时也向亚洲国家亮起过警报灯。