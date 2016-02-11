耶伦警告美国金融情况关注中国经济走势

哈通社阿斯塔纳2月11日电 据外媒消息，美国联邦储备局局长耶伦表示，美国近期的金融状况看来不太支持美国的经济增长，分析认为这是耶伦暗示美国短期内难见升息可能。

她并评论了人民币贬值带来的影响，但表示对中国不会"硬着陆"有信心。

美国联储局公开耶伦准备在国会听证会上就联储局近期政策前景发言的内容。

耶伦说："美国最近的金融状况不太支持增长，这包括资产价格下降、风险较大的借债人需要支付更高借贷利率、美元进一步升值。"

"在这个环境下，联储局委员会估计随着货币政策逐步调整，未来多年的经济活动将温和增长而劳工市场好转的迹象将持续。"

中国经济走向

耶伦还表示，中国的货币政策"不明朗"，造成全球股市波动。她说人民币贬值"令中国汇率政策和经济前景更加难以掌握。"

"这不明朗因素导致全球商品价格大幅下跌，外围经济活动转弱，全球增长的前景令人担忧。"

此外，尽管耶伦有信心中国经济不会"硬着陆"，但她认为中国的不明朗因素对出口国家构成压力。"商品价格低迷，可能令依赖商品出口的经济体面对金融压力。

这样对美国出口的需求也将减弱，金融市场条件进一步收紧。"

美国在2015年12月提升联邦基金利率25个基点到0.25%至0.50%之间，那是九年来第一次加息。当时评论普遍认为联储局的目标是在经济增长势头保持下，三年内把基本利率提升到3%左右。

不过，目前许多投资者和经济学家认为，全球经济放缓的迹象明显，联储局将减慢加息进程。