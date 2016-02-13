罗马教皇与俄国东正教宗主教历史会晤

哈通社阿斯塔纳2月13日电 据BBC报道，罗马天主教教皇方济各与俄国东正教宗主教基利尔12日在古巴举行历史会晤，这是两教分裂近千年后双方领袖第一次聚首。

俄国东正教会表示，这次会谈的主题是在中东和北非地区遭迫害的基督徒。

两位宗教领袖举行了两小时讨论后签署联合声明。

据梵蒂冈电台报道，教皇与基利尔宗主教的会晤将为基督信徒合一之路带来新的希望。不过，"意大利摩德纳东正教诸圣堂本堂神父阿莱蒂（Giorgio Arletti）在这次历史性会晤前对本台表示，天主教会与俄罗斯东正教会之间‘真正棘手的难题实际上还没解决'"。

棘手议题

古巴时间星期五（2月12日）下午，方济各与基利尔在哈瓦那机场见面时拥抱和亲吻对方面颊。

基利尔说；"我很高兴与你相见，好兄弟。"

方济各回应："终于与你见面。"

基利尔正进行古巴、巴西和巴拉圭的访问行程；方济各则在墨西哥访问前过境古巴。

两人的会谈闭门举行。

在古巴的BBC记者表示，天主教会与俄国东正教会有超过五个世纪没有任何联络，两位领袖的首次会晤不可能在梵蒂冈或莫斯科举行，选择在古巴会晤，一方面古巴天主教徒占多数，而俄罗斯对古巴的影响力仍然存在。

不过，这次会面相信并不会立即使这两个宗教和解。基利尔在俄罗斯国内要面对保守派的批评，他们仍然视天主教会为基督教的异端。

此外，在乌克兰西部奉希腊礼仪的天主教徒听命于梵蒂冈，但俄国东正教一直视乌克兰西部为他们的传统地区，不满教皇对那里的影响。

基利尔在2009年2月成为俄国东正教宗主教，方济各则在2013年3月开始出任教皇。

俄国东正教有信徒1.65亿人，全球天主教徒数目超过10亿。