中国中央银行行长谴责投机力量瞄准中国

哈通社阿斯塔纳2月14日电 据外媒报道，中国央行行长周小川谴责了"投机力量"瞄准中国人民币的做法。

他表示，从基本面看人民币不具备持续贬值的基础，中国不会让国际投机力量主导市场情绪。

在一个星期的春节长假之后，中国股市、汇市将会在周一重新营业。不让人民币贬值的努力让中国的货币储备受到了冲击。

目前中国仍然拥有世界上最大的外汇储备，价值3.23万亿美元。

然而在过去的六个月中，中国的外汇储备降低了4200亿美元。这是自从2012年5月以来的最低点。

就单单在一月份，为了确保人民币保值，中国人民银行的美元储备下降995亿。

周小川是在与《财新》杂志进行的采访中做出这番表述的。

他指出，"国际投机力量最近瞄准唱空中国的人民币。"

周小川还否认了有关中国的货币储备下降过快的担忧，他说，"只要基本层面不出问题，那么外汇储备增长或者下降都很正常。"

中国公布的2015年经济增长为6.9%，这是自从1990年以来最低的一年。有关中国经济放缓的担忧让很多投资者把钱转出中国，以希望能够获得更多的回报。

然而，周小川表示，中国不会因为而对资本流通加紧控制。"资本流通和资本转出是不同的两个概念。"

中国当局担心人民币急速下降而会给中国经济造成不稳。

很多中国的企业都有美元债务，用严重贬值的人民币来承担这些债务可能会带来问题，并导致一些公司倒闭。

中国之前有意引导让人民币逐步贬值，但是这似乎很难做到。

投资者试图从以人民币标价的投资中撤出资金，很多投机者认为人民币会继续贬值。

为了让局势稳定，中国一直在出售美元购买人民币。

另外中国还是用其它一些办法，其中包括禁止货币投机，以及让离岸银行保持其人民币的储备。