日俄官员讨论领土争端与元首互访

哈通社阿斯塔纳2月15日电 据美联社消息，日本和俄罗斯高层外交官星期一在东京举行会晤，讨论包括领土争端以及元首互访在内的一系列事宜。

俄罗斯副外长莫尔古洛夫与日本前驻俄罗斯大使原田亲仁星期一在东京举行会晤。原田亲仁最近被任命为日本政府负责对俄外交的代表。

原田亲仁说："我今天与莫尔古洛夫副外长举行会谈，希望取得成果，进一步推动目前所取得的进展。"

双方在会晤中讨论了一系列问题，其中包括两国间领土争端和元首互访，以及朝鲜最近的火箭发射等。

据日本媒体报道，日俄两国正在安排普京总统和安倍晋三首相4月底在索契举行会晤。今年晚些时候，普京总统有可能访问日本。

二战结束时，苏联军队占领了南千岛群岛，日本称北方四岛，自那时以来，领土争端是导致双边关系紧张的一个根源，为此两国迄今没有签署和平协议。这

四个岛屿包括择捉岛、国后岛、色丹岛和齿舞群岛。

这些岛屿的经济与战略价值有限，但主权问题牵动双方的民族自尊心。苏联军队1945年占领这些岛屿时，迫使岛上的约1万7千日本居民离开。如今有约1万4千俄罗斯人居住在这些岛上，大多以打鱼为生。