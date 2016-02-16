纳扎尔巴耶夫：要考虑从对大冬会的投入当中获得合理收益

哈通社阿拉木图2月16日电（记者古丽米拉•果斯曼阿利）纳扎尔巴耶夫总统今天在出席第28届大冬会筹备工作会议时表示，应认真考虑从对大冬会的投入当中获得合理收益的可能。

总统还表示，他对大冬会各项基础设施建设的如期完工充满信心。

"今天我视察了为举办大冬会而准备的众多设施。可以说，这些设施不仅是阿拉木图，也是整个哈萨克斯坦的骄傲。"纳扎尔巴耶夫说。

纳扎尔巴耶夫强调，为了促进阿拉木图市各个领域的全面发展，政府对该市的拨款金额已经达到了2万亿坚戈。

"这些拨款要落到实处。对于大冬会的投入，应考虑从中获取合理收益的可能性。赛事的转播、游客的接待等等，都可以带来各类收益。大冬会之后，这些设施也应该被用于民众的需求，而不能被空置。滑冰场、游泳池之类的设施，都要得到充分的利用，并争取不再需要政府拨款维持。"纳扎尔巴耶夫说。

此外，纳扎尔巴耶夫总统还要求阿拉木图市市长包尔詹•拜别克，加快对落后区域的发展工作。

"要减少对发展过度的城区进行的投入，而将资金用在那些发展滞后的区域。"他说。（编译：塔尔）