里约奥运会哈萨克斯坦代表团礼服和运动服样式正式公布

哈通社阿斯塔纳2月18日电（记者加苏兰•卓勒德巴耶夫）里约奥运会哈萨克斯坦代表团礼服样式18日在阿斯塔纳正式公布。

据悉，此次奥运代表团礼服和运动服样式设计过程中，还邀请了由奥运冠军叶尔马罕•伊布拉伊莫夫、尤里•梅林琴科、赛力克•萨皮耶夫、奥尔佳•什什吉娜和萨肯•朱尼斯别克吾勒等运动员代表，为服装设计提供建议。

"大家都对礼服的样式提出了自己的建议，并对这些建议进行了讨论。我个人认为，这套礼服的样式十分合适，使用的也是十分上乘的布料。也有建议，希望服装的颜色在饱满一些。我们几个人都参加过多次奥运会，因此均力争让所有运动员都能对礼服感到满意。对于运动服的设计，我们则希望能让身着运动服的运动员感到舒适，便于运动。设计当中，我们也考虑到了巴西当地的气候。"在同文化和体育部部长阿热斯坦别克•穆罕麦迪吾勒举行的座谈会上，奥运冠军叶尔马罕•伊布拉伊莫夫如是说。

此次奥运代表团礼服和运动服，将由ҚазСПО-N公司负责生产。据该公司总裁叶琳娜•斯维琴科娃透露，目前展示的这一批仅为样品。正式生产的最终版本，不排除有部分修改的可能。

"本公司从事运动服生产已有8年。2014年索契冬奥会时，哈萨克斯坦代表团的服装就是由我们负责生产的。考虑到各地不同的气候，我们生产的服装原料也进口自不同的国家和地区。符合当地气候的运动服，对于我们的运动员们而言是十分必要的。"她说。（编译：塔尔）