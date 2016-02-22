路透专访：波兰总统称俄罗斯正在挑起新冷战

哈通社阿斯塔纳2月22日电 据路透社报道， 波兰总统杜达（Andrzej Duda）指责俄罗斯通过其在乌克兰及叙利亚的行动挑起新冷战，称波兰愿为北约今后打击"伊斯兰国"的任何努力提供帮助。

杜达接受路透社采访时对俄罗斯总理梅德韦杰夫近期的有关言论予以反驳。梅德韦杰夫上周称，东西方关系陷入"新的冷战"，北约对俄罗斯"敌对且封闭"。

"如果梅德韦杰夫先生谈的是冷战，那么看看俄罗斯的行动，谁在追求新冷战就一目了然了。"杜达在位于华沙的总统官邸接受采访时称。

"如果有人正在乌克兰和叙利亚进行激进的军事活动，如果有人正在加强其在附近邻国的军事存在......那么我们就有了谁想挑起新冷战的明确答案。显然，既非是波兰，也不是北约联盟。"

波兰长期以来一直是对俄罗斯各种行为持强烈批评态度的国家之一。该国希望今年的华沙峰会能够通过在波兰部署军队和设备，以加强北约在中欧及东欧的存在。

杜达表示，除了派兵以外，波兰愿参加任何北约在叙利亚的行动。

"我们不逃避我们的责任。"杜达称。"目前还没有决定，但我们是该联盟的一员。"