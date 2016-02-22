马西莫夫总理同俄罗斯总理梅德韦杰夫举行会谈

哈通社阿斯塔纳2月22日电 据总理官网消息，22日，正在俄罗斯访问的马西莫夫总理在莫斯科同俄罗斯总理梅德韦杰夫举行会谈。

消息称，双方就两国经贸、金融、能源、过境运输等领域合作，以及强化欧亚经济联盟框架下两国关系深入交换意见。（编译：金桥）