外国专家称阿斯塔纳与迪拜极为相似可相互借鉴经验

哈通社阿斯塔纳2月23日电 哈萨克斯坦最高法院国际顾问团首次会议22日在阿斯塔纳召开。

会上，顾问团成员、迪拜国际金融中心法庭书记官长、国际仲裁中心管理协会副会长马尔科•比尔就哈萨克斯坦在世界法治国家指数排行榜上的提升，向最高法院院长表示祝贺。

"我很了解司法工作的重要性，并坚信哈国司法部门必然能够达成预定的工作目标。哈萨克斯坦是一个国际化的国家。如今的迪拜，与阿斯塔纳十分相似。因此，在这样的地方，每一项决策都会对全球各国产生重大的影响。我相信最高法院建立这个顾问团目的，正是出于明确哈萨克斯坦在国际经济活动中的作用。"马尔科•比尔说。

比尔表示，廉洁、公正的司法系统，是一个国家能够有效吸引外资投入的关键所在。

"如今在国际投资市场当中，至少有17万亿美元的资金闲置。能够证明自己投资环境更为安全的国家，将更容易获得这笔资金的注入。迪拜经验证明了这一点，而且我也相信，即将建立的阿斯塔纳金融中心同样将实践这一经验。"马尔科•比尔说。

最高法院院长海拉特•麦米在发言中强调，公正的司法是社会稳定和谐的根本保障。（编译：塔尔）