哈通社阿斯塔纳2月24日电 据BBC报道，就在英国政坛激辩是否要脱离欧盟的同时，到访英国的中国首富王健林发表了自己的看法。他说，若英国脱离欧盟，这终将被证明是一个"弊大于利"的决定。

"我的判断是英国不会退出欧盟，尽管有公投..."王健林周二（2月24日）在牛津大学表示。 "首先，从历史上看，英国就是欧洲的一部分，从来就没有真正地独立过；第二，经济全球化，英国很难独善其身。离开欧盟她可以活得更好？很难说。"



"最重要的是，退出去容易，再想进来（欧洲）就难了。"他还表示，若英国脱离欧盟，其对中国游客的吸引力将会减弱，对英国经济的贡献也会随之减小。



王健林周二在牛津大学的演讲聚焦万达的国际化战略。他说，万达今年的海外收入预计将达到100亿美元左右；而到2020年，万达希望其收入的三成来自于海外。



万达为何"走出去"？



从中国大连走出来的企业家王健林自2012年5月以来开始在海外大举并购，先后并购了美国AMC影院公司、英国游艇公司、澳大利亚黄金海岸项目等。上月，万达还将触角伸向了印度，与印度里亚纳邦合作投资百亿美元建世界级产业园。



"从英国工业革命开始，世界上的市场资源基本都已经被瓜分，"王健林表示，"所以我们要走出去，只能靠买。"



在解释万达为何要在海外进行大规模的并购时，王健林承认，这其中的一个原因是规避企业（在中国）的经营风险。



"不是说中国经济会出问题，（但）一个国家发展再好，经济可能也有调整时期。但是全世界经济同时出现大的调整和大萧条，这种机率是极低的。"

在万达众多投资的国家中，王健林最看中的还是美国市场。他说，万达光在美国就已经投资了100亿美元，员工数超过1.8万名；而在英国目前只投资了12亿英镑。



当然，万达高调的海外投资并不都是成功的。近期，万达因其2014年以22亿人民币购买的马德里地标西班牙大厦改造工程与当地政府陷入纠纷。本月，中国媒体引述西班牙媒体报道说，在谈判几经周折之后，万达决定将该资产出售。



万达欧洲总部或迁至英国

虽然王健林的主要海外投资集中在美国，但他对欧洲并不陌生。去年年底，英国媒体报道称，王健林以8000万英镑的价格在伦敦最富有的"富人街"买下一处豪宅。 此前，万达在伦敦泰晤士河南岸开发的"九榆一号"项目也将成为伦敦的最高住宅建筑。



他在演讲中透露，万达本周正与英国的贸易投资大臣与伦敦市政府谈一个大型综合性投资项目。他说，这一个项目就可以创造超过一万个就业岗位。不仅如此，万达本周还将在"欧洲某个国家"宣布另一个大型的投资项目，且"可能会为牛津大学做贡献"。



显然，英国是万达在欧洲布局中的重点。在王健林看来，英国和美国虽然是世界上最重要的两个国家，但英国更能够让他在商业投资上发挥自如。"英国是全球市场自由度最高的国家，这点同美国不一样。"



制度设计缺陷



在被主持人问及中国经济转型时，王健林表示，对中国来说，目前最大的挑战是经济和产业结构的转型。他说，这个转型过程痛苦，但"必须要做，不得不做"。而这其中，服务业、娱乐业和旅游业等将产生巨大的商业机会。



当然，在中国经济转型的同时，中国政府的反腐运动也引发了国际舆论的关注。一些评论认为，中国的反腐运动使得许多官员害怕有所作为，因此遏制了中国的创新。



但王健林说他并不认同这种说法。"不反腐可能更有问题。现在中国经济的下滑，或地方官员的不作为现象，根源在于制度设计上还有缺陷，把调动积极性与反腐败结合要进行进一步的深化。但不能说因为反腐败，官员就不作为。"



"对私营企业来说，（反腐）是一个利好（的事情），省去很多麻烦。"