亚股和油价下跌 沙特排除近期减产可能

哈通社阿斯塔纳2月24日电 据路透社报道，亚洲股市周三下跌；沙特实际上排除了主要产油国近期内减产的可能后，油价大跌，促使投资者涌入日圆等避险资产。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数延续稍早跌势，0246GMT时跌1.1%，自周一所及六周高位进一步回落。



日股日经指数.N225下跌0.7%，因油价回落，且日圆走强拖累出口类股。



中国股市开盘上涨，但回吐了涨幅，沪深300指数.CSI300跌0.1%，沪综指.SSEC几无变动。



美国标准普尔500指数.SPX周二收跌1.25%至1,921.27点，未能突破2月1日创下的高点，由于油价迅速回吐周一的巨大涨幅，能源和材料类股构成主要拖累。



沙特阿拉伯石油部长欧那密周二表示，市场不应该将四大产油国达成的将产量冻结在1月水平的协议视为减产的序幕。



虽然欧那密表示他有信心，将有更多产油国加入该冻结产量的协议，但伊朗预计不太可能同意这个产量限制，因这样做将使伊朗无法夺回在制裁期间损失的市场份额。



原油价格在亚洲早盘下跌，延续在隔夜市场挫低逾5%的跌势。美国原油期货下滑1.8%至每桶31.29美元，布兰特原油期货跌1%至每桶32.94美元。



"我猜测几乎没什么人认为将会有减产协议达成，因此欧那密的言论并不令人意外。然而，最新的发展似乎反映出对产油国而言，为了更紧密的团结，需要忍受更多的痛苦，"三井住友信托银行的资深市场分析师AyakoSera说道。



低油价的冲击也已经扩散到那些在能源领域有曝险的银行，根据德勤的研究报告，美国约三分之一的页岩油生产商在今年面临破产的高风险。

摩根大通(JPM.N)将为预期中的能源贷款损失增加5亿美元拨备，相当于现有拨备的逾60%。



该股在消息公布后下跌4.2%。



投资者更青睐美国公债等较安全资产，10年期美国公债收益率(殖利率)隔夜一度降至两周低点1.714%。



避险意愿增强带动现货金悉数收复本周稍早的失地，报每盎司1,227.30美元，进一步靠近约两周前触及的一年高位1,262.90美元。



日圆和瑞士法郎等传统避险货币表现出色。



日圆兑美元周二走强至111.77日圆，逐步接近2月11日触及的15个月高点110.985日圆，最新报111.90日圆。



瑞郎周二全面走升，兑欧元触及一个月高位1.09165瑞郎，此后走软至1.0929。



瑞士央行总裁警告称，该央行不会"无休止地"采取进一步措施来放松货币政策。他的言论也提振瑞郎走势。



与之形成对照，欧元受到德国Ifo企业信心指数报告的打压。报告中的制造业预期指数触及2008年雷曼兄弟破产以来的最大降幅。



欧元兑美元周二跌至三周低位1.0990美元，最新报1.10160。



英镑兑美元仍处于守势，周三在亚洲时段早盘触及1.40美元下方的七年低点，因市场担心英国6月公投可能决定退出欧盟。