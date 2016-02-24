俄粮食联盟：俄粮食真正对华出口取决于中国高层的政治意愿

哈通社阿斯塔纳2月24日电 据俄罗斯卫星网消息，俄罗斯粮食联盟主席阿尔卡季∙兹洛切夫斯基认为，真正开始对华谷物粮食供应取决于中国领导层的政治意愿，而不是俄企是否已经准备好。

他指出，俄罗斯与中国去年12月中签署的粮食供应议定书包括了太多对俄企的限制。

兹洛切夫斯基在"今日俄罗斯"国际新闻通讯社的新闻发布会上表示："我们认为那些议定书中的规定带有歧视性质，我说的还不是那些目前已经执行的限制。

我认为，问题要在政治层面解决，而不是在植物检疫或技术条例方面。只有中国政府决定为俄罗斯粮食打开大门的时候，问题才会得到解决。"

他强调："那里进行的是按地区划分的政策，也就是区域区分，这是对竞争的限制。为什么我们只能从一些特定的地区出口小麦？"

俄罗斯与中国于2015年12月17日签署了规定俄罗斯出口中国小麦、玉米、大米、大豆、油菜的检疫要求的议定书。中国允许进口阿尔泰边疆区、克拉斯诺亚尔斯克边疆、新西伯利亚州、鄂木斯克州出产的小麦，哈巴罗夫斯克边疆区、滨海边疆区、外贝加尔边疆区、阿穆尔州、犹太自治州出产的玉米、大豆、大米、油菜。