经济增长放缓 在日中国游客消费下降

相比去年，今年春节期间在东京的中国游客消费下降，原因可能是2015年中国经济放缓和日元升值，"爆发式购买"热度消退。

2015年，中国游客在日本卖场的大宗消费创造了一个新词，叫做"爆炸式购买"，日本的零售商在数十年的国内需求疲软之后迎来了春天。



今年，一些中国游客依然在像淀桥和池袋这样的大型照相机连锁店购物。



来自北京的游客陈磊（音译）选择日本作为全家春节旅游的目的地，还打算花七万人民币用于购物。他说："主要是来买东西。本来是打算带儿子来玩一下迪士尼乐园，但是孩子还有点小，所以爱人就说买东西吧。我们来的时候是空箱子，现在买了两个箱子，都已经装满了。"



东京的零售商去年销售额暴涨，因此今年专门为中国消费者制定了销售策略，但是这次，尽管游客人数上升了，但是早期的销售数据却与去年大有不同。



淀桥相机东京店的助理经理高桥克彦是说："我觉得他们已经开始仔细地研究产品。过去他们是买流行的商品，比如不锈钢水瓶，现在他们是卖自己喜欢的东西，比如化妆品。"



零售商表示，销售额预计会下跌25%，尽管来消费的游客人数并没有变。



2015年，来自中国大陆的游客人数比2014年翻了一番，达到五百万，日本的游客总数增加到将近两千万，而日本政府原本希望到2020年才实现这一目标。



一些中国游客表示，他们不再会在度假期间大宗购买日本商品。



来自大连的游客杨娇（音译）说："我觉得现在中国产品的质量也在提高，所以很多日用品不必要来日本买，中国产品的质量足以日常生活需要。作为年轻人，我认为旅游是为了体验和长见识，不仅是为了买东西。"



瑞穗综合研究所首席经济学家高田创表示，"爆发式购买"确实在消退。他说："一个因素是中国经济增长放缓，比如股市下跌，其次就是日元升值，尤其是从一月至今，这可能导致每个人的平均消费额减少。"



但他表示："中国游客数量稳定增长，我想日本旅游业会进入一个后‘爆发式购买'时代，在众多领域建立开发‘体验'的商业模式，而不仅仅注重消费。"



来自北京的游客周莹（音译）今年26岁，她制定了一个和朋友一起观光的计划，包括东京的博物馆、商店和文化景区。



她说："我觉得很多有钱人可能到这里来购买电子产品。大多数我们这样的年轻人是来体，看更多的风景、品尝更多的美味佳肴。"



中国2015年的经济增长率下降到25年来的最低点，年中股市暴跌，为经济前景增加了不确定性。（来源：美媒）