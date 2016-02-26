报告：全球亿万富翁人数最多的五大城市

本周公布的《2016胡润全球富豪榜》显示，居住在北京的亿万富豪人数首次超过纽约。报告说，北京已经有100名亿万富豪，而纽约只有95名。那么全球亿万富豪最集中的排名前5座城市是哪几个？

1. 北京



亿万富豪人数：100

除北京外，胡润百富的作者认为，在全世界顶级亿万富翁集中的10个城市，中国占了4个。

尽管经济最近放缓，中国有568位亿万富翁，净资产总额1.4万亿美元，相当于澳大利亚的国内生产总值。

人均国民收入：7400美元（世界银行，2014）。

2. 纽约



亿万富豪人数：95

美国另外两个亿万富翁集中的城市是旧金山和洛杉矶。

美国亿万富豪的财富来源首先是科技产业，紧随其后的是零售产业。

总体而言，美国共有535位亿万富翁，资产总和价值2.4万亿美元，略低于法国的国内生产总值。

人均国民收入：55200美元。 （世界银行，2014）。

3. 莫斯科



亿万富豪人数：66

此前，莫斯科曾连续4年荣登福布斯排行榜。

分析人士认为，油价下跌和西方的制裁可能导致占富豪人数下降。

根据胡润百富报告，俄罗斯全国目前拥有80位亿万富翁，资产总值2340亿美元，比一年前下降了1300亿美元。

人均国民总收入：13220美元。（世界银行，2014年数字）

4. 香港



亿万富豪人数：64

香港失去了亚洲亿万富翁最近中城市的荣誉。

香港亿万富豪的财富主要来源于房地产，制造业和技术产业。

人均国民收入：40320美元。（世界银行2014年）

5.上海



亿万富豪人数：50

报告说，上海去年新增加了20名亿万富翁，使其进入排名第五位。

这使得上海的亿万富翁人数与伦敦平起平坐。

私人研究公司胡润使用上市公司以及采访信息编制最新排名数据。

福布斯和彭博等公司使用不同的方法，得出的结论也不同。

（资料来源：胡润研究院2016年）