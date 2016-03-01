俄罗斯称叙利亚未来或可实施联邦制

哈通社阿斯塔纳3月1日电 据路透社消息，俄罗斯副外长里亚布科夫（Sergei Ryabkov）周一在新闻会上称，若联邦制模式在叙利亚有效，叙利亚可成为联邦制国家。

美国与俄罗斯联合起草的停火协议令叙利亚周末期间暴力冲突大幅减少，但叙利亚反抗武装指责叙政府有大量违反停火协议的行为，包括实施空袭。

联合国叙利亚问题特使德米斯图拉（Staffan de Mistura）称，他打算3月7日再次召集叙政府与反对派举行和谈，前提是停火协议基本得到遵守，且更多人道主义援助能进入叙利亚。

"如果就叙利亚未来的国家秩序进行谈判、磋商和讨论后，结论是这种（联邦）模式能奏效，能保障叙利亚成为统一的、世俗的、独立的主权国家，那谁会反对呢？"里亚布科夫表示。

叙利亚五年来的内战已造成25万人死亡，约1,100万人流离失所。叙利亚实际上已四分五裂，由政府及其盟友、西方支持的库尔德武装、反对派武装以及"伊斯兰国"武装等多方控制。

去年9月接受采访时，叙利亚总统阿萨德未排除联邦制的可能性，但称任何改变都必须是叙利亚人民对话与修宪公投的结果。

阿萨德当时称："从我们的角度，当叙利亚人民准备好朝着某个方向前进，我们当然会同意。"

里亚布科夫补充道，俄罗斯也不反对叙利亚采取其他模式，只要不是千里之外操纵下的结果。