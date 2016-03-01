一普通土耳其族人的心声：我们有欠于哈萨克人民

哈通社克孜勒奥尔达3月1日电 日前记者前往克孜勒奥尔达州江阿库尔干县进行采访时，恰好遇到一位出生和成长在江阿库尔干县的一位名叫阿穆尔莎•巴伊萨罗夫的土耳其族居民。当与其聊起哈萨克斯坦最年轻的节日"感恩日"时，这位50多岁的中年人深情地对记者说："作为外来民族，我们能够健康快乐地生活在这片热土上，都要归功于哈萨克民族。哈萨克人热情好客，待人真诚，以博大包容的胸怀接受了来自世界各地的移民。1944年12月17日，父母从高加索举家搬迁至江阿库尔干县，1944年至今，哈萨克民族经历了太多的坎坷，虽如此，但在各个历史时期，哈萨克人始终与我们患难与共、血肉相连。正是哈萨克人非凡的气度、宽广的胸怀，我们才感受到生活的温暖与快乐。"

巴伊萨罗夫说："父亲曾多次对我们讲，你们能够活到今天，首先要托安拉的福，其次要感谢哈萨克人无私的帮助。作为在哈萨克斯坦出生和成长的一代，我们深深体会到了这一点。因此，我们有欠于哈萨克人民，我们对哈萨克民族有诉不尽的感激，道不完的谢意。国家将每年的3月1日定为‘感恩日'，我认为，对于帮助过我们的每一位人，每年在这一天感恩他们对你付出的爱， 这就是感恩节的意义所在。"（编译：金桥）"（编译：金桥）