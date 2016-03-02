希拉里南方州大胜 特朗普全胜野心破灭

哈通社阿斯塔纳3月2日电 "超级星期二"第一批选举结果已经开始揭晓，希拉里（Hillary Clinton）赢得了目前公布结果的九个州当中的七个，桑德斯（Bernard Sanders）赢得佛蒙特与俄克拉荷马两州。在共和党方面，特朗普（Donald Trump）此前全胜态势被打破，克鲁兹（Ted Cruz）相继赢得得克萨斯与俄克拉荷马两州，特朗普则赢得了公布结果的其他六州的胜利。

综合外媒消息，美国大选"超级星期二"选举结果已经开始出炉，根据美联社公布的出口民调结果，目前已确定结果的9个州当中，希拉里已经相继赢得了佐治亚州、弗吉尼亚州、阿拉巴马州、阿肯色州、得克萨斯州、马萨诸塞州和田纳西州共7个州，桑德斯仅在其家乡佛蒙特州和俄克拉荷马州赢得胜利。

此外，桑德斯在目前尚在计票的明尼苏达州以及科罗拉多州获得优势，特别是在明尼苏达优势明显，可能将赢得该州。

在共和党方面，特朗普此前全胜态势遭到动摇，在目前已公布确定结果的8个州--阿拉巴马、佐治亚、马萨诸塞、弗吉尼亚、得克萨斯、俄克拉荷马、阿肯色和田纳西--当中，特朗普赢得了其中6个州，克鲁兹则在大本营得克萨斯赢得胜利以后，随即拿下俄克拉荷马，成为共和党仅次于特朗普的领跑者。

佛蒙特和明尼苏达两州仍在计票当中，从目前统计结果来看，特朗普在佛蒙特处于领先位置。共和党另一候选人卢比奥（Marco Rubio）则在明尼苏达党团投票中获得明显优势，极有可能胜出。

根据此前的民调，截至目前为止选举结果并不意外。《华盛顿邮报》公布的最新一次民调结果显示，希拉里在南方六州当中均大幅度领先，目前已公布结果的各州选情基本符合选前民调的预测。桑德斯在家乡佛蒙特州则是势在必得。选前民调显示，桑德斯在佛蒙特州支持率达到了78%，而希拉里则只有13%的选票。

特朗普在选前民调中实现了除得克萨斯州之外的全部州的大幅领先，因此俄克拉荷马的"倒戈"多少令人感到意外。与此同时，得克萨斯州为克鲁兹的"地盘"，也是本次"超级星期二"中最重要的票仓州，但恐怕仍无法撼动总体态势。

目前，两党具体选票统计均未完成。预计较为详细的选举结果需要到当地时间2日凌晨时分才会出炉。