幼童遭斩首惨案后 莫斯科警方约谈民族主义团体领袖

哈通社阿斯塔纳3月2日电 据俄罗斯媒体消息，在莫斯科幼童惨遭保姆割喉斩首的恶性案件发生之后，由于担心因此案造成民族间冲突，莫斯科警方已经开始提前约谈相关民族主义团体的负责人。

日前，一名身着黑色服饰的女子，在莫斯科地铁十月革命车站前高呼"真主至大"，并宣称将实施自爆。同时，其手中还提着一个血琳琳的幼儿头颅。

警方在逮捕了这名女性后，查实此人来自乌兹别克斯坦，从事保姆职业。被其杀害的幼童，正是其雇主4岁的孩子。据悉，该女子已照顾孩子很长一段时间，与雇主家庭关系也十分良好。

警方目前正在对这名女子进行精神鉴定。

俄罗斯多数媒体对此案并未进行深入报道。部分媒体称，由于担心因此案导致民族主义者引起族群冲突，媒体收到了尽量低调报道此事的建议。

政府机构否认其发布了此类要求，但同时表示对这一建议持支持态度。

2010年12月，莫斯科斯巴达克足球俱乐部球迷叶戈尔•斯维里多夫（Yegor Sviridov ）被一群来自北高加索地区的年轻人杀害后，民族主义者与球迷曾在该广场上举行现代俄罗斯历史上最激烈的抗议示威活动。2013年，同类案件再度引起莫斯科南部民族关系的紧张对立，并造成了严重的暴力冲突。（编译：塔尔）