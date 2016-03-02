莫斯科儿童斩首案后续：乌兹别克保姆认罪（图）

哈通社阿斯塔纳3月2日电 据BBC报道，一名谋杀并斩首一女童的保姆说，她是"在安拉的命令下"这样做的。

这名38岁，名叫伯波库洛娃的女子本身也是三个孩子的母亲。她周三（3月2日）在莫斯科对记者说。

来自乌兹别克斯坦的穆斯林伯波库洛娃在被问及她是否承认这一所为时说："是的"。

闭路电视画面显示，戴着头巾的她此前手持一颗人头走进了地铁站。

俄罗斯媒体报道称，在一名警官要求查看她身份证件时，她取出一个袋子，并开始高喊她会自爆。

"我是恐怖分子"

在网上流传的画面显示一名穿着黑衣的女子高喊："我是恐怖分子，我是你的死神"。







警方说，目前他们还没有发现伯波库洛娃的共谋。

但检方说，他们认为伯波库洛娃的举动是被人"煽动"的。

俄罗斯官员说，伯波库洛娃患有精神疾病。

《莫斯科时报》引述调查人员的话表示，伯波库洛娃是在等这名四岁女孩父母离开家后才将她杀害的。此后，她还焚毁了他们的住所并逃离。





这起事件震惊了俄罗斯。在伯波库洛娃被逮捕的Oktyabrskoye Polye地铁站外，莫斯科市民摆放鲜花。

中亚国家乌兹别克斯坦有众多穆斯林人口，该国长时间为莫斯科提供劳工。