那些登上福布斯排行榜的哈萨克斯坦富豪

哈通社阿斯塔纳3月3日电 3月1日，美国权威财经杂志《福布斯》公布了最新一期的全球富豪榜单。哈萨克斯坦共有5人上榜。

5人当中，哈萨克斯坦网球协会主席及前哈萨克斯坦共和国总统办公厅主任波拉特•沃帖穆拉托夫名列前茅。

沃帖穆拉托夫的财富在相比2015年缩水3亿美元，目前他的身价是23亿美元。在2015年，其身价曾达到26亿美元，而2014年为22亿。在全球富豪榜上，沃帖穆拉托夫排在第771位。

五人当中排在第二位的，是提穆尔•库勒巴耶夫和迪娜拉•库勒巴耶娃。两人的身价均为20亿美元，在全球富豪榜上排名第906位。2015年两人的身价是21亿，2014年则为18亿。

在哈萨克斯坦排行第三的富豪，是欧亚银行总裁阿力德詹•伊布拉欣莫夫和哈萨克斯坦铜业公司前总裁弗拉基米尔•金（全球富豪榜第1198位）。两人的身价均为15亿美元。

值得一提的是，微软公司创始人比尔•盖茨再度蝉联全球富豪榜第一的宝座。根据福布斯提供的数据，其身价为750亿美元。Inditex公司创始人阿曼西奥•奥特加排在第二位，个人财富为670亿美元;全球著名的投资商沃伦•巴菲特仍排名第三，个人财富为608亿美元。（编译：塔尔）