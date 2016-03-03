从媒体热议“三新”看中国发展大势

哈通社阿斯塔纳3月3日电 "治国理政新实践"系列是当下中国主流媒体最引人注目的报道之一，为中国两会到来进行着"预热"。公众的目光由此集中到中国领导人近三年来提出的新理念新思想新战略上来，"三新"亮点覆盖经济、政治、社会、文化、生态等各个方面。

《人民日报》和新华社自今年1月3日起率先开设"治国理政新实践"专栏。"中央八项规定颁布实施三年，全国累计查处违反八项规定精神的问题近11万起，处理14万多人。"《人民日报》开篇文章《下好"先手棋"，从严治党转作风》的内容透露了很多细节，放在头版头条位置备受关注。

"正在施工中的福建福清核电站5号机组，它使用了我国自主研制的三代核电技术‘华龙一号'，而很快，这样的核电站还会出现在世界上很多地方......"中国中央电视台《新闻联播》1月7日也开始了该系列报道，从高铁、核电、大飞机等国之重器切入，充分展示中国高端装备业在2015年快速发展、走向世界的辉煌成就。中共十八大以来，以习近平同志为总书记的党中央，紧紧围绕坚持和发展中国特色社会主义这个主题，形成了一系列治国理政的新理念、新思想、新战略，进行了一系列新实践、新探索、新创造，取得了一系列世界瞩目的新成就。提出实现中华民族伟大复兴的中国梦，形成"四个全面"战略布局，提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

中国主流媒体就此进行深入解读、评述，为国内民众全面理解中央精神、了解国家发展大势提供了帮助。很多受众认为，这些报道让全社会提升了信心，为国家发展注入了正能量。"中国共产党有能力解决好自身建设存在的问题，有信心做好自己的事情。"贵州省息烽县委干部袁奎在读过《人民日报》的报道后如是说。

中国的国家治理思想也是国际热议的话题，《习近平谈治国理政》一书受到的重视和欢迎即是明证。该书多语种版自2014年10月在法兰克福国际书展首发以来，目前已发行到100多个国家和地区，全球发行537万册，创下了改革开放以来中国国家领导人著作海内外发行的最高纪录。接受人民日报记者采访的中外人士普遍相信，"三新"将引领中国发生更大的变化，中国梦的实现不会遥远。（来源：人民日报）