乌克兰人视明斯克协议为毒药

乌克兰冲突爆发两年后，西方和俄罗斯都在向乌克兰施压，要求基辅遵守明斯克协议，而俄罗斯却没有提供必要的安全条件。很多乌克兰人觉得，他们被逼着允许分离分子控制的顿涅茨克和卢甘斯克扩大自治并采取其它有损领土完整的行动。

被枪杀的示威者在基辅独立广场附近街头留下的血迹早已被清洗。

不过，那天的恐惧仍然留在乌克兰人的记忆中。

参加过独立广场示威的米科拉•安德列夫斯基指着街那边说："我当时从那边来，看到那里已经有好多尸体，摆在酒店旁边。在那一刻，人们开始把尸体抬走。我走过去帮助抬尸体，沿街而上。"

两年过去了，东部地区一场没有宣战的冲突仍在持续。各方正向乌克兰施压，要基辅落实为结束冲突而在明斯克签订的协议。



明斯克协议的要求包括：乌克兰修改宪法，让顿涅茨克和卢甘斯克拥有更多自治。这两处地区目前由俄罗斯支持的分离分子控制。乌克兰人不甘心接受。



乌克兰议员阿列克斯•拉布钦说："你不能这样和谈并造成这样的政治局势：让某些地区有更多自治，而其他地区会说：‘等等，为什么那些人拿起了武器，就有了更多的金钱和更多的权力，还有了自己的民兵，而我们的人付出生命，为的竟是让他们有更多的权力。'"



乌克兰担心如果乌方不落实明斯克协议，欧洲今年可能不再延续对俄罗斯的制裁。

不过，用前乌克兰情报官阿列克塞•阿里斯托维奇的话说，这些协议内容是乌克兰的"毒药"。

他说："任何落实明斯克协议的做法都将造成长期的国内危机。协议的那种写法根本没法让人落实。社会上有巨大的阻力，所以这是死胡同。"

仍有人希望2014年那天早晨独立广场上的死难者没有白白牺牲。



安德列夫斯基说："我们的确付出了巨大的代价，失去了很多生命。如今，独立广场事件两年过去了。这些年轻的男女是不是白白献出了生命？还很难说。"



"独立广场革命"也被称为"尊严革命"，这场革命很大程度上是为了争取自决。如今，两年过去了，在西方和俄罗斯双方的压力下，乌克兰是不是又要被逼着做违反自己国家利益的事，这仍然是个问题。（来源：美媒）