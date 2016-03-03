中国政协十二届四次会议开幕

哈通社阿斯塔纳3月3日电 据新华社消息，中国人民政治协商会议第十二届全体委员会第四次会议在北京开幕，揭开未来两周中国重要的年度"两会"序幕。

共有2214人出席了周四（3月3日）在人民大会堂举行的政协会议开幕仪式，其中包括国家主席习近平、总理李克强、中央纪委书记兼政治局常委王歧山在内的中国主要领导人。

政协委员会主席俞正声在开幕式上除肯定政协在过去一年的工作外，还特别提到了要改善民主监督机制和加强促进港澳台青少年与中国内地的交流。

政协委员会主要由企业家、艺术家、宗教人士、非党派人士以及其他领域的代表组成，形式上作为全国人大主要政治咨询机构的政协将在年度会议中向政府提出施政建议和见解，但没有推动立法的权力。

俞正声表示，全国政协在2016年的主要任务是在经济上围绕第十三个五年计划提出策略建议，政治上提高民主监督实效，并继续贯彻中共的民族和宗教政策等。

在提到港澳事务时，俞正声表示，将会"全面准确贯彻‘一国两制'"并坚持高度自治，"严格依照宪法和基本法办事"和"支持特别行政区行政长官和政府依法施政"，同时鼓励港澳地区政协委员为促进港澳与内地合作发展出力。

而在台湾事务上，他则表示，将在坚持"九二共识"、反对台独的政治基础上，继续促进两岸关系和平发展，继续发展与台湾有关社会组织和团体的联系交往，促进两岸经贸文化交流合作，开展面向台湾青少年的体验式交流，针对在大陆就读台湾学生的就业情况开展调查研究。

政协会议将与中国最高立法机关全国人大的年度会议同期举行，政协会议主要是政协商讨政治、经济以及社会议题，会议会持续至3月14日。