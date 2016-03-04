为什么飙脏话感觉爽？英媒：对表达愤怒有独特作用

英媒称，设想你正驾驶着小汽车行进在缓慢的车流中，突然被另一辆车追了尾。你被气得热血冲头，想都没想就飙出一串脏话。但是研究人员发现，如果你用不那么具有攻击性的同义词来代替这些话，效果将是不同的，尽管它们的意思是一样的。

据英国《每日邮报》网站3月1日报道，研究人员发现，如果你用不那么具有攻击性的同义词来代替这些话，效果将是不同的，尽管它们的意思是一样的。

伦敦大学的一位哲学讲师认为，这在很大程度上或许是由于此类语言从本质上讲是禁忌，而且拥有表达情感的独特能力。

丽贝卡•罗奇在发表于《万古》网络杂志上的一篇论文中解释了脏话为何与它们更容易通过审查的同义词不太一样。



罗奇目前正在就这个问题写一本书。

罗奇在论文中写道，尽管能够表达愤怒情绪的不仅仅是脏话，但脏话的确在传达愤怒和其他情绪方面扮演着独特的角色。

罗奇举了一个常见的例子进行对比。

她写道："‘我的汽车被偷了'和‘TMD，我那该死的汽车被偷了'这两句话说的是同一件事情，但第二句话还传达出愤怒、绝望和烦恼的感觉，这是因为其中包含脏话。"

如果你选择比较安全的说法，表达的大致意思是一样的，但是它不知怎地完全表现不出真实的情感。



报道称，这或许是由于脏话和正常用语的作用不同。

当把谩骂的对象移除，脏话将仍然传达出感情，因此罗奇说，脏话就像是尖叫。

她说，如果考虑骂人者想要传达的情绪、而不是想要表达的意思，那么脏话"可以在没有针对任何人的情况下表达情感"。

有人认为，脏话之所以有效果，是因为它们的声音听上去刺耳，罗奇说这种说法可能有一定道理。

她写道："在设法表达愤怒情绪的时候使用一个声音柔和的字眼，这在语言上的效果就和愤怒地摔上一扇装有闭门器的门一样。"

但是，这并不能完全解释脏话为什么如此具有攻击性。相反，罗奇说，语境极大地影响着这类字眼造成的冒犯程度。

人们的行为通常依据的是被社会普遍接受的道德和礼仪。

社会的这些偏爱同样扩展到了语言范畴。罗奇说，打破这些偏爱的固定模式是自然而然的。

当一个群体确定了非偏好语言（dispreferred speech），人们会在某一时刻意识到，使用此类字眼将导致任何听者的不悦。

报道称，说脏话的行为不仅涉及非偏好语言，往往还把注意力放在了非偏好概念--比如排泄和性--上。



根据一种名为"冒犯升级"（offense escalation）的概念，在明知这些字眼会产生何种效果的情况下继续使用它们将使冒犯的杀伤力增大。

而当这些禁忌用语为人们普遍所知时，它们的冒犯性也将是普遍的。这在很大程度上使这些禁忌语违反了礼节，但未必会违背道德。

报道称，脏话的威力与社会背景关系密切，脏字"之所以听上去刺耳，并不是由于脏话本身具有其他字眼所缺乏的某种魔力，而是由于在我们讲脏话时，我们的听众知道我们明知脏话会冒犯他们却还要讲"。（来源：联合早报网）