莫斯科幼童斩首案案犯--“我是在向普京复仇”

哈通社阿斯塔纳3月4日电 俄罗斯莫斯科幼童惨遭斩首的恶性案件发生后，一段关于凶手--乌兹别克籍保姆伯波库洛娃的视频在网络上开始大量流传。

在这段视频当中，伯波库洛娃宣称，杀害死者是出于对俄罗斯总统普京发动战争的仇恨。

"我向双手沾满鲜血的人报了仇，那个人就是普京。普京把炸弹丢在了叙利亚的土地上，他有什么权力去袭击那些穆斯林？但没有任何人说一句反对的话。那些人也希望有和平的生活，那些可怜的孩子......"她说。

当有人问："所以你要杀死那个孩子？"时，伯波库洛娃回答："是的，所以我杀了她。"

俄新社称，虽然有消息称在这名女子的手机中发现了与极端宗教团体有关的电话号码，但俄罗斯官方否认了这一消息。

这起残忍的案件发生于今年2月29日，嫌疑人伯波库洛娃在莫斯科一地铁站前高呼"真主至大"，并扬言要实施自爆。更为令人震惊的是，她手中还提着一个血琳琳的儿童头颅。

警方在将其逮捕后确认，伯波库洛娃手中的头颅正是其雇主年仅4岁的女儿。

乌兹别克斯坦官方在随后发布的声明中认为，伯波库洛娃很可能存在严重的精神疾病。俄罗斯官员也持有类似观点。

乌兹别克斯坦是俄罗斯主要的外籍劳工输入国，在莫斯科生活着大量该国穆斯林。目前俄罗斯官方十分担心此案会引发大规模的族群冲突，因此约谈了首都多位民族主义团体领袖。（编译：塔尔）

