中国用制度扎紧反腐的笼子

哈通社阿斯塔纳3月4日电 中共党员还能不能炒股？计划生育是不是废止了？老乡会、校友会、战友会还能不能参加了？自去年10月以来，随着新修订的《中国共产党纪律处分条例》对外公布，以上这些话题成为中国社会的热点。从某种意义上说，这也是制度约束力在中国越来越具象的标志。

"把权力关进制度的笼子里"，中国领导人习近平的这句名言深入人心。在中国领导人看来，应该通过制定切实可行的制度，从源头上尽力避免腐败的发生，进而达到风清气正的社会氛围。

2012年12月4日，中共中央出台关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定，对改进会风、文风，厉行节约等作出具体规定，并提出首先要从中央政治局做起，以良好党风带动政风民风，真正赢得群众信任和拥护。此后，中央纪委和各级纪委加大了对违反中央八项规定精神的处理力度，每逢元旦、春节、五一、中秋、国庆等假期前后，都要连续一个月左右，每周通报一批违反八项规定的典型案例，点名道姓，形成震慑。人们发现，公款大吃大喝的少了，旅游景点的公车少了，明目张胆吃拿卡要的少了......

2015年，中央先后出台了新修订的《中国共产党巡视工作条例》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》，这些都是在总结十八大以来反腐败工作经验的基础上进行的归纳总结。例如，《巡视工作条例》把"专项巡视"这一灵活机动的创新形式写了进去，《纪律处分条例》把党员违反的纪律重新划分为政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律六大类，这些都是实践的成果。

据悉，今年中国还将进一步加强制度建设，设立了如下目标：完善党内监督制度体系；建立覆盖国家机关和公务人员的国家监察体系，使党内监督和国家监察相互配套；做到追责情况要定期报告，典型问题要公开曝光，使问责形成制度、成为常态。

中国制度反腐的笼子正越扎越密，人们对实现"不想腐、不能腐、不敢腐"的制度目标充满期待和信赖。（来源：人民日报）