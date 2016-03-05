哈萨克斯坦今后或将禁止未成年儿童在宴会中进行才艺表演

哈通社阿斯塔纳3月5日电 据西哈州检察院消息，西哈州总检察长日前建议，立法禁止在国内各类聚会、宴会中组织儿童进行才艺表演。

据西哈州总检察长助理阿勒玛古丽•司马古洛娃称，官方认为，组织儿童在诸如婚宴、聚会和其他各类型聚会中，进行才艺表演的行为是不合适的。原因在于，儿童身着较为轻薄、暴露的舞台服饰，在此类宴会当中进行表演，无形中助长了潜在"恋童癖"人群对儿童实施性犯罪的可能性。

"2012年，登记在案的此类型犯罪案件共有12起；2015年，这类案件的数量上升至52起。而到了今年，仅2个月内就发生了10起针对儿童的性侵案件。为了能够提前预防此类案件的发生，官方组织了专项的研究。在经过了对部分受害案例的分析之后，专家们提出了一些关于‘恋童癖'产生原因的推论。"司马古洛娃说。

司马古洛娃称，身着轻薄和暴露的舞台服饰，画着鲜艳浓妆的儿童在人群聚集的宴会舞台上进行表演，很大程度上会对潜在"恋童癖"人群产生吸引，进而引发犯罪。

"这类宴会通常在夜间举办，为了给宴会增加欢乐气氛，人们常常会让自己的孩子们上台表演节目。但实际上，容留儿童在此类场合出没是不合适的。很多宴会场合，存在太多的不文明行为。实际上，从东方文明传统习惯而言，女性的舞蹈表演通常都是只为自己的丈夫展示的。组织女性，甚至是儿童在宴会中进行舞蹈表演的形式，是非常不合适的。"她说。

值得一提的是，根据相关法律规定，晚间22时之后，仍容留未成年儿童在娱乐场所活动的父母，警方有权依法予以处罚。（编译：塔尔）