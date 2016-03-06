总统府新闻发言人就总统考察麦当劳餐厅引发的相关言论进行说明

哈通社阿斯塔纳3月6日电 据总统府新闻局消息，6日，总统府新闻发言人达吾然•阿巴耶夫就纳扎尔巴耶夫总统考察阿斯塔纳麦当劳餐厅引发的相关言论进行说明。

阿巴耶夫称，纳扎尔巴耶夫总统5日考察哈萨克斯坦首家麦当劳餐厅，使不少民众产生诸如"是否在提倡人们普及快餐"的疑问是没有任何根据的。

阿巴耶夫说："这是没有任何根据的言论。饮食首先根据人们个人喜好而定。而哈萨克斯坦首家麦当劳餐厅的开业也是一个不能被无视的事件。"

阿巴耶夫表示，麦当劳快餐店入驻我国有许多益处。首先，麦当劳今后将提供至少2万个工作岗位；其次，麦当劳食品原料的70%-80%将从当地供应，因此也将促进当地副食品市场的发展；另外，麦当劳等国际知名品牌进入我国将有助于吸引外资。其原因在于，国外投资商在开发新兴市场之前，先会对该市场国际知名品牌的发展状况进行研究，充分透视当地居民的消费水平，进一步了解该国整体经济发展。

阿巴耶夫强调，纳扎尔巴耶夫总统考察我国首家麦当劳快餐店实际上是为了吸引更多的国际知名品牌对哈萨克斯坦的关注。（编译：塔布斯）