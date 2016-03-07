中国媒体关注哈萨克斯坦私有化进程

哈通社北京3月7日电（记者萨德克•阿克加诺夫）哈萨克斯坦对自己的经济优势（高素质人口、巨量自然资源和优越的地理位置）有着清晰地认识，并借助国家战略力图有效地发挥这些自身优势，推动国家的发展。中国知名时政类杂志《凤凰周刊》在其关于哈萨克斯坦私有化进程的报道--《哈萨克斯坦史无前例私有化内情》中这样说。

文章作者对哈萨克斯坦2015年提出的国有企业私有化计划的提出背景、计划内容以及相关可能的方向进行了介绍和分析，并对计划的未来提出了预期和展望。同时，作者也对这一计划是否能够吸引投资者提出了疑问。

文中称，一位谙熟哈萨克斯坦市场的中国国企人士告诉《凤凰周刊》，他对这些待价而沽的国有资产不抱什么信心。"一方面，中亚地区的市场和投资环境对于大部分投资者来说仍然很陌生；另一方面，该地区交通和工业基础设施的落后对于一些希望赚快钱的投资者来说没有太大吸引力，除了那些已参与到哈国经济现代化过程的中企，愿意长期在哈投资的人少之又少。"

不过，作者仍对哈萨克斯坦的未来发展报以肯定的态度。称"哈萨克斯坦有大量年轻、受过良好教育的人口基础，能够提供优质的劳动力；储量巨大的自然资源仍是哈国实现转型的基石；优越的地理位置可以使其北通俄罗斯，东抵中国和亚太地区，向南可到达南亚次大陆及印度洋。"

文章称，为了连通这些潜在的大市场，哈萨克斯坦开始发力打造过境物流运输体系和交通基础设施--这项被称之为"光明大道"的交通和工业基础设施投资建设计划与该国同期实行的"工业创新发展二五计划"和"国有企业私有化计划"相辅相成。除了苦练内功之外，其还需打通全身经脉，在必要之时还需借他山之石。也许，本轮私有化的核心目的正在于此。（编译：塔尔）

