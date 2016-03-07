美国总统大选共和党候选人肖像遭各国恶搞（图）

哈通社阿斯塔纳3月7日电 综合外媒消息，当地时间2016年3月1日，英国伦敦一家酒吧的小便池内出现美国共和党总统候选人克鲁兹、特朗普、卢比奥的肖像。这种带有讽刺意味的英式幽默往往让英国人忍俊不禁，但有时候却很难让外国人笑得出来。

不少游客表示，这种如厕方式"很奇妙"，"感觉怪怪的"。还有游客表示，会特意选择自己不喜欢的共和党人所对应的便池。图中游客选择了风头正盛的共和党人特朗普所对应的便池来解手。

在布鲁塞尔街头也出现了特朗普的宣传海报。海报中的特朗普手举一块华夫饼，以此暗示特朗普此前针对布鲁塞尔的言论。特朗普在为禁止穆斯林入美政策辩护时，以布鲁塞尔为例称现在的布鲁塞尔不再美丽，反而像是"地狱"。特朗普的说法遭到网友的不满，不少网友放上布鲁塞尔知名的巧克力、松饼与啤酒告诉特朗普，"地狱"的美食其实不错。

美国选民也玩起了真人模仿秀。图中希拉里扮演者手掐特朗普扮演者，似乎以此表示对希拉里的支持。CNN的民调显示，即使特朗普获得共和党提名，希拉里也将在大选中以52%的支持率击败44%支持率的特朗普。

不过特朗普似乎得获得更多美国年轻人的支持。他还曾经宣称"我爱受教育程度低的人"。医疗保险、气候变化、移民政策、种族歧视、同性恋权利等等内容使得美国人过于讲究政治正确，而"大嘴"特朗普却敢于挑战敏感问题的"政治正确"，这点恐怕是他如今受到许多欢迎的重要原因。







