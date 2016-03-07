中国军费预算增幅远不及多国预测 展示和平姿态
今年中国军费预算的增幅看上去出乎许多国际观察家和媒体的预料。俄罗斯军事专家卡申4日早些时候对俄卫星新闻网称，这次中国国防预算增幅大约在18%-20%左右，系中国整个改革时代的最大增幅。他认为，中国国防开支增加同国际局势恶化有关，比如南海矛盾激化等。
澳大利亚广播公司3日题为"随着亚洲军备竞赛升温，中国将宣布近十年来最高军费预算"的报道称，中国军费预算可能增长20%。德国新闻电视台4日评论说，中国这么做，可能是为了展示一种和平姿态。对中国来说，经济发展仍是最重要的任务。
《南华早报》4日称，从1999年开始，中国军费多是两位数增长，中间也出现过一位数增长的年份，如2003年的同比增幅为9.6%，2010年的同比增幅为7.5%。按照7%到8%的增幅计算，今年中国军费大约为9489余亿到9578余亿元人民币。此前，外界普遍预期今年中国军费的增幅会大幅超过去年，因为中国正进行大规模的军队改革，军改的一个重要目标是军队现代化，意味着军备、训练等方面都要升级等等。这些因素都对中国的军费开支提出了要求。
英国《卫报》强调，中国增长后约1500亿美元的军费与美国的5730亿美元相比仍相形见绌。《华盛顿邮报》则从军费与经济规模的比例着眼，称中国的官方军事预算占据GDP的1.3%，美国则是3.1%。东京一家智库的学者对路透社称，中国军费增幅下降还有一个原因，中国的反腐意味着更少的钱可以更有效率。
中国外交部新闻发言人洪磊4日在记者会上表示，中方不断提高军事透明度，每年向联合国提交有关军事开支报告，主动说明军事开支有关情况。希望各国以平和心态来看待中国军费增长。
著有《中国军队现状》的美国退役将领布拉斯库对《纽约时报》称，重要的是军事开支不给经济增加负担。中国领导人清楚，像苏联那样向军队大把花钱不是现代化军队的方式，苏联军费曾出现大量浪费，给国家带来风险。
全国人大代表、军事科学院研究员陈舟4日对《环球时报》说，我国国防费主要由人员生活费、训练维持费和装备费三部分组成，各部分大体各占1/3。他说，不论是应对安全形势和军事竞争的挑战，还是深化改革和履行义务的需要，在经济发展新常态的新形势下，保持国防预算适度增长都是合情合理的。