中国军费预算增幅远不及多国预测 展示和平姿态

哈通社阿斯塔纳3月7日电 3月4日午时，中国第十二届全国人大四次会议发言人傅莹在人民大会堂举行的记者会上透露，今年中国军费预算保持增长，但增长幅度比前几年要低，在7%至8%之间。傅莹表示，中国国防费预算的制定主要考虑两个因素：一是中国国防建设的需要；二是中国经济发展的情况和财政收入的情况。

今年中国军费预算的增幅看上去出乎许多国际观察家和媒体的预料。俄罗斯军事专家卡申4日早些时候对俄卫星新闻网称，这次中国国防预算增幅大约在18%-20%左右，系中国整个改革时代的最大增幅。他认为，中国国防开支增加同国际局势恶化有关，比如南海矛盾激化等。

澳大利亚广播公司3日题为"随着亚洲军备竞赛升温，中国将宣布近十年来最高军费预算"的报道称，中国军费预算可能增长20%。德国新闻电视台4日评论说，中国这么做，可能是为了展示一种和平姿态。对中国来说，经济发展仍是最重要的任务。

《南华早报》4日称，从1999年开始，中国军费多是两位数增长，中间也出现过一位数增长的年份，如2003年的同比增幅为9.6%，2010年的同比增幅为7.5%。按照7%到8%的增幅计算，今年中国军费大约为9489余亿到9578余亿元人民币。此前，外界普遍预期今年中国军费的增幅会大幅超过去年，因为中国正进行大规模的军队改革，军改的一个重要目标是军队现代化，意味着军备、训练等方面都要升级等等。这些因素都对中国的军费开支提出了要求。

英国《卫报》强调，中国增长后约1500亿美元的军费与美国的5730亿美元相比仍相形见绌。《华盛顿邮报》则从军费与经济规模的比例着眼，称中国的官方军事预算占据GDP的1.3%，美国则是3.1%。东京一家智库的学者对路透社称，中国军费增幅下降还有一个原因，中国的反腐意味着更少的钱可以更有效率。

中国外交部新闻发言人洪磊4日在记者会上表示，中方不断提高军事透明度，每年向联合国提交有关军事开支报告，主动说明军事开支有关情况。希望各国以平和心态来看待中国军费增长。

著有《中国军队现状》的美国退役将领布拉斯库对《纽约时报》称，重要的是军事开支不给经济增加负担。中国领导人清楚，像苏联那样向军队大把花钱不是现代化军队的方式，苏联军费曾出现大量浪费，给国家带来风险。

全国人大代表、军事科学院研究员陈舟4日对《环球时报》说，我国国防费主要由人员生活费、训练维持费和装备费三部分组成，各部分大体各占1/3。他说，不论是应对安全形势和军事竞争的挑战，还是深化改革和履行义务的需要，在经济发展新常态的新形势下，保持国防预算适度增长都是合情合理的。