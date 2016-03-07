傅莹：进出南海最多的先进舰机来自美国

哈通社阿斯塔纳3月7日电 3月4日，在中国立法机构全国人大年度会议开幕前举行的一场新闻发布会上，大会发言人傅莹对记者表示，目前进出南海的先进舰机最多来自美国。她强调美国派军舰到南沙岛礁附近海域炫耀武力，这非常刺激中国人的反感情绪。

这位发言人是在回答美国哥伦比亚广播公司记者关于南海军事化问题的提问时发表上述言论的。她认为，"军事化"一词遭到了美方炒作，反映了语言霸权。她同时质问："自从美国重返亚太以来，军事上的动作有多少？要说军事化，这是什么？这不是军事化吗？"

另据美国《华盛顿邮报》网站3月3日报道，美海军已派遣"斯坦尼斯"号航母编队进入南海。如报道属实，这是华盛顿加强在南海地区军事行动的最新例证。去年10月27日，美国"拉森"号军舰进入南沙群岛渚碧礁12海里航行。今年1月30日，美海军"威尔伯"号导弹驱逐舰进入中国西沙群岛的领海。

上月底，中国外长王毅访美期间，南海问题成为双方聚焦重点之一。访问期间，王毅和美国国务卿克里同意应以和平方式、通过谈判解决争议。中美也同意就海上问题开展进一步沟通，增进相互了解，避免和防止误判。王毅当时对记者表示："南沙的非军事化不是哪一家的事，而是需要各方一起为之作出努力。为此，我们希望今后少一些抵近侦察的挑衅，少一些先进武器的炫耀。"

在4日的发布会上，傅莹也强调，如果美国真的关心这个地区的和平稳定，那就应该支持中国与周边国家谈判解决争议，"而不是往相反的方向使劲，好像还有什么别的打算似的"。

另据报道称，自主动透露一支航母战斗群进入南海后，美国军方一路高调，5日又称该航母战斗群被中国舰船"包围"，并称"这种情况前所未有"。中方则表示，中国军队针对美国航母编队在南海的行动是正常的、专业的，符合国际法。