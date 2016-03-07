“任何艰难险阻都挡不住中国发展前行的步伐” ——李克强总理《政府工作报告》十一大看点
据中国«人民画报» 报道，李克强总理《政府工作报告》有十一大看点：
一、6.5%－7%
2016年经济增长预期目标6.5%－7%，考虑了与全面建成小康社会目标相衔接，考虑了推进结构性改革的需要，也有利于稳定和引导市场预期。稳增长主要是为了保就业、惠民生，有6.5%－7%的增速就能够实现比较充分的就业。
二、适度扩大财政赤字，减轻企业负担
继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。今年拟安排财政赤字2.18万亿元，比去年增加5600亿元，赤字率提高到3%。适度扩大财政赤字，主要用于减税降费，进一步减轻企业负担。实施上述政策，今年将比改革前减轻企业和个人负担5000多亿元。
三、加强供给侧改革
围绕解决重点领域的突出矛盾和问题，加快破除体制机制障碍，以供给侧结构性改革提高供给体系的质量和效率，进一步激发市场活力和社会创造力。推动简政放权；着力化解过剩产能和降本增效；努力改善产品和服务供给；大力推进国有企业改革；更好激发非公有制经济活力。
四、深挖国内需求潜力
开拓发展更大空间。增强消费拉动经济增长的基础作用；发挥有效投资对稳增长调结构的关键作用，今年要启动一批"十三五"规划重大项目。完成铁路投资8000亿元以上、公路投资1.65万亿元，再开工20项重大水利工程。深入推进新型城镇化，城镇化是现代化的必由之路，是我国最大的内需潜力和发展动能所在。
五、创新驱动发展战略
着力实施创新驱动发展战略，促进科技与经济深度融合，提高实体经济的整体素质和竞争力。一是强化企业创新主体地位。二是发挥大众创业、万众创新和"互联网+"集众智汇众力的乘数效应。三是深化科技管理体制改革，鼓励科研人员创业创新。
六、保障民生，加强社会建设
着力扩大就业创业，实施更加积极的就业政策，鼓励以创业带动就业；发展更高质量更加公平的教育，公共教育投入要加大向中西部和边远、贫困地区倾斜力度；协调推进医疗、医保、医药联动改革，2016年要实现大病保险全覆盖；织密织牢社会保障安全网，继续提高退休人员基本养老金标准。
七、实施脱贫攻坚工程
今年要完成1000万以上农村贫困人口脱贫任务，继续推进贫困农户危房改造。中央财政扶贫资金增长43.4%。解决好通路、通水、通电、通网络等问题，扶贫脱贫是硬任务，各级政府已经立下军令状，必须按时保质保量完成。
八、推进新一轮高水平对外开放，着力实现合作共赢
坚定不移扩大对外开放。扎实推进"一带一路"建设。扩大国际产能合作。坚持企业为主、政府推动、市场化运作，实施一批重大示范项目。提高利用外资水平。继续放宽投资准入，扩大服务业和一般制造业开放，简化外商投资企业设立程序，加大招商引资力度。
九、让权力在阳光下运行
加强政府自身建设，提高施政能力和服务水平。把政府活动全面纳入法治轨道，深入推进反腐倡廉，整肃庸政懒政怠政行为。把万家忧乐放在心头，建设人民满意的法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府。
十、加大环境治理力度 重拳治理大气雾霾
下决心走出一条经济发展与环境改善双赢之路。重拳治理大气雾霾和水污染；大力发展节能环保产业，扩大绿色环保标准覆盖面，把节能环保产业培育成我国发展的一大支柱产业。
十一、践行中国特色大国外交理念
将继续高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，践行中国特色大国外交理念，维护国家主权、安全、发展利益。办好在我国举行的二十国集团领导人峰会，推动世界经济创新增长，完善全球经济金融治理。加强与各主要大国协调合作，建设良性互动、合作共赢的大国关系。秉持亲诚惠容的周边外交理念，与地区国家持久和平相处、联动融合发展。