“任何艰难险阻都挡不住中国发展前行的步伐” ——李克强总理《政府工作报告》十一大看点

哈通社北京3月7日电（记者萨德克·阿克加诺夫）当地时间3月5日，中国国务院总理李克强在中国第十二届全国人民代表大会第四次会议上作《政府工作报告》。

据中国«人民画报» 报道，李克强总理《政府工作报告》有十一大看点：

一、6.5%－7%

2016年经济增长预期目标6.5%－7%，考虑了与全面建成小康社会目标相衔接，考虑了推进结构性改革的需要，也有利于稳定和引导市场预期。稳增长主要是为了保就业、惠民生，有6.5%－7%的增速就能够实现比较充分的就业。

二、适度扩大财政赤字，减轻企业负担

继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。今年拟安排财政赤字2.18万亿元，比去年增加5600亿元，赤字率提高到3%。适度扩大财政赤字，主要用于减税降费，进一步减轻企业负担。实施上述政策，今年将比改革前减轻企业和个人负担5000多亿元。

三、加强供给侧改革

围绕解决重点领域的突出矛盾和问题，加快破除体制机制障碍，以供给侧结构性改革提高供给体系的质量和效率，进一步激发市场活力和社会创造力。推动简政放权；着力化解过剩产能和降本增效；努力改善产品和服务供给；大力推进国有企业改革；更好激发非公有制经济活力。

四、深挖国内需求潜力

开拓发展更大空间。增强消费拉动经济增长的基础作用；发挥有效投资对稳增长调结构的关键作用，今年要启动一批"十三五"规划重大项目。完成铁路投资8000亿元以上、公路投资1.65万亿元，再开工20项重大水利工程。深入推进新型城镇化，城镇化是现代化的必由之路，是我国最大的内需潜力和发展动能所在。

五、创新驱动发展战略

着力实施创新驱动发展战略，促进科技与经济深度融合，提高实体经济的整体素质和竞争力。一是强化企业创新主体地位。二是发挥大众创业、万众创新和"互联网+"集众智汇众力的乘数效应。三是深化科技管理体制改革，鼓励科研人员创业创新。

六、保障民生，加强社会建设

着力扩大就业创业，实施更加积极的就业政策，鼓励以创业带动就业；发展更高质量更加公平的教育，公共教育投入要加大向中西部和边远、贫困地区倾斜力度；协调推进医疗、医保、医药联动改革，2016年要实现大病保险全覆盖；织密织牢社会保障安全网，继续提高退休人员基本养老金标准。

七、实施脱贫攻坚工程

今年要完成1000万以上农村贫困人口脱贫任务，继续推进贫困农户危房改造。中央财政扶贫资金增长43.4%。解决好通路、通水、通电、通网络等问题，扶贫脱贫是硬任务，各级政府已经立下军令状，必须按时保质保量完成。

八、推进新一轮高水平对外开放，着力实现合作共赢

坚定不移扩大对外开放。扎实推进"一带一路"建设。扩大国际产能合作。坚持企业为主、政府推动、市场化运作，实施一批重大示范项目。提高利用外资水平。继续放宽投资准入，扩大服务业和一般制造业开放，简化外商投资企业设立程序，加大招商引资力度。

九、让权力在阳光下运行

加强政府自身建设，提高施政能力和服务水平。把政府活动全面纳入法治轨道，深入推进反腐倡廉，整肃庸政懒政怠政行为。把万家忧乐放在心头，建设人民满意的法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府。

十、加大环境治理力度 重拳治理大气雾霾

下决心走出一条经济发展与环境改善双赢之路。重拳治理大气雾霾和水污染；大力发展节能环保产业，扩大绿色环保标准覆盖面，把节能环保产业培育成我国发展的一大支柱产业。

十一、践行中国特色大国外交理念

将继续高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，践行中国特色大国外交理念，维护国家主权、安全、发展利益。办好在我国举行的二十国集团领导人峰会，推动世界经济创新增长，完善全球经济金融治理。加强与各主要大国协调合作，建设良性互动、合作共赢的大国关系。秉持亲诚惠容的周边外交理念，与地区国家持久和平相处、联动融合发展。