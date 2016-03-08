网球明星莎拉波娃承认被检出服用违禁药品

哈通社阿斯塔纳3月8日电 据外媒报道，网球明星玛丽亚·莎拉波娃（Maria Sharapova）7日表示，已收到国际网球联合会（International Tennis Federation）通知，她1月澳大利亚网球公开赛上的违禁药物检测呈阳性。

五度大满贯冠军莎拉波娃现年28岁，是网球界最耀眼的明星之一，曾连续11年成为收入最高的女运动员。

莎拉波娃说，自2006年以来，她一直出于医疗原因服用米曲肼（mildronate）。这种心脏药物也被称为meldonium，是在今年被添加到禁药列表中的。她去年12月收到世界反兴奋剂机构（World Anti-Doping Agency）的一封电子邮件，告知2016年的网球活动安排，电邮中有一个禁用物质名单的链接，但她并没有去看它。

"我必须承担全部责任，"莎拉波娃在洛杉矶的新闻发布会上说。"这是我的身体，我得为摄入了的任何药物而负责。"

去年秋天，世界反兴奋剂机构将米曲肼列入名单，因为有证据表明，一些希望提高成绩的运动员在服用它。莎拉波娃至少是第七个今年米曲肼测试呈阳性的运动员。

周一早些时候，俄罗斯冰上舞蹈运动员叶卡捷琳娜·波洛娃（Ekaterina Bobrova）宣布自己米曲肼检测呈阳性，无法参加这个月的世锦赛。

在兴奋剂测试呈阳性的网球运动员中，莎拉波娃是迄今为止最备受瞩目的一位。1月26日取样送检的当天，她在澳大利亚网球公开赛的四分之一决赛中败给了塞雷娜·威廉姆斯（Serena Williams）。莎拉波娃后来一直没有出场，原因是前臂受伤。

莎拉波娃的律师约翰·哈格蒂（John Haggerty）称，上周六她被暂时停赛，她已告知他要放弃B瓶检测。

"因为她想非常坦率地对待这件事，让事情过去，她允许并指示我放弃B瓶检测，"哈格蒂说。"她承认自己服用了禁药名单上的米曲肼。这就是为什么她承认未能通过药检的原因，现在我们要做的就是走国际网球联合会的程序，和他们讨论为什么我们觉得，根据她服用这种药物的前因后果，或者不对她进行处罚，或者应该是非常轻的处罚，因为她出于医疗原因，长期以来一直在服用这种药。"

莎拉波娃曾经是头号网球选手，最近几年来一直在与伤病斗争。2008年她做了右肩手术，以修复两处肩袖撕裂，2013年她的肩部出现了更多问题，被她归结为滑囊炎、肌腱炎和一处骨挫伤。过去八个月，她只参加了四场比赛：女子职业网联（WTA）的三场锦标赛，以及2015年联合会杯（Fed Cup）的决赛。

"我知道自己要面对这件事的后果，我不想就这样结束我的职业生涯--我真的希望还有机会参赛，"莎拉波娃说。她目前排名世界第七。

WTA主席兼首席执行官史蒂夫·西蒙（Steve Simon）在一份声明中说，他对莎拉波娃未通过测试的消息感到"非常难过"。

"玛丽亚是顶尖球员，我一直都知道她是一位非常正直的女性，"西蒙说。"尽管如此，就像玛丽亚所说的那样，知道自己摄入什么东西，知道这些东西是否违禁，是每个球员的责任。"

