亚太地区数百万人体验日全食

哈通社阿斯塔纳3月9日电 据BBC报道，印尼及亚太地区的数百万民众在周三（3月9日）体验到了日全食，部分地区更是在日食期间完全漆黑一片。

在日全食到来的瞬间，直射的太阳光被完全阻隔，日变成了夜。

在印尼的勿里洞省，民众聚集在一个海滩上，见证这个"神奇"的体验。

当地时间周三早晨6时19分（格林尼治时间周二23时19分），月球开始直接从太阳正前方经过。

在印尼及太平洋中部区域，可以看到完全的日食，澳大利亚和东亚部分地区则可看到日偏食。





从天未亮开始，就已经有大约200人聚集在奥利维亚海滩（Olivia beach）观赏日食。人群中约有30个是外国人，他们从澳大利亚和欧洲来到这里看日食。

来自荷兰的威尔玛（Wilma）就是其中一个，她是个喜爱追踪日食的发烧友，曾经五次看过日食。她表示，当日食开始时，她会感觉到一种无法抗拒的平静在笼罩着她，并且听不到任何的声明。她说那是一个神奇的体验。

日食开始时，人群便开始欢呼，然后又在惊叹中安静下来。一些人在拍照片，一些人则只是带着赞叹观赏。日食结束时，人们中响起轻轻的掌声，这是一种难以言喻的体验。

日食过后，渔民们将他们的船推出海面，因为这里即将要举行一个捕鱼节，还有赛艇等欢庆活动。人们在岛上各地的清真寺、教堂和庙宇祈祷。



天文学家忠告人们不要以肉眼或者透过望远镜直视太阳。专家建议在望远镜或者摄影机前加上专业的滤光镜，或使用特制的观日食专用眼镜。

日全食在格林尼治时间0时15分开始，1时59分则是出现最大阴影的时刻。

此次天文现象将会在格林尼治时间4时34分在夏威夷北部结束，即当地时间的日落时分。



雅加达民众观看日全食

此次日食横跨了国际日期变更线，因此在它是开始于起始地点当地时间的3月9日，结束于终点当地时间的3月8日。

在中国南部、东南亚、澳大利亚、夏威夷和阿拉斯加等地的观天人士将会看到日偏食，月亮半影掠过太阳时，将会看到太阳的一部分被遮黑。

在这些地区以外的观天人士，则可以通过一些天文机构举办的直播观看此次日食。

美国天空总署（NASA）的科学家表示，他们计划利用此次日食来研究太阳物理。

他们会在印尼使用一种叫做偏振（polarization）镜头的摄影器材，在三分钟内对太阳进行59次曝光，以获取太阳变化无常且极度高温的大气中心部分的数据。

这些部分只能在太阳光完全被月球遮盖的日全食情形下才能被观察。



印尼测量局在二月向媒体预报三月日全食现象





此次日食的路线示意图

太阳大气稍低的部分被称作"日冕"，它被认为是了解有关太阳的几个谜团的关键，包括日冕大量抛射（coronal mass ejection）中爆炸性物质的形成，以及为

什么日冕的温度比太阳表面还要高等问题。

"有趣的物理学问题都藏在太阳大气，"美国太空总署马里兰州戈达德太空飞行中心（Goddard Space Flight Center）的尼尔逊•雷吉纳德（Nelson Reginald）

说。

最近的一次日全食发生在2015年3月20日的北半部北部远端。