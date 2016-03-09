中国强调在涉朝问题上负责任

哈通社阿斯塔纳3月9日电 "我个人认为（朝鲜半岛）现在还打不起来""现在我们同意联合国这个决议，是根据国际法、国际社会一致的要求"......两会期间，中国全国政协委员、军事专家尹卓对媒体说的这番话引起了舆论高度关注。

3月2日，联合国安理会一致通过决议，决定实施一系列制裁措施遏制朝鲜的核、导开发计划，并呼吁恢复六方会谈。

中国作为安理会常任理事国，朝鲜的近邻，又一次成为被关注的焦点。

"中方希望决议得到全面和认真执行。"3月3日，中国外交部发言人洪磊在例行记者会上作出了清楚的表态。

中方认为，制裁不是目的，对话谈判才是从根本上解决半岛核问题的正确途径。

"联合国安理会出台决议，是为了把朝鲜半岛核问题重新拉回谈判轨道，理应成为政治解决的新起点和‘铺路石。"3月5日，《人民日报》发表署名钟声的评论文章，进一步阐述了中国对安理会通过谴责和制裁朝鲜决议的看法，指出"朝鲜半岛问题的根源，在于冷战残余及各有关方之间的严重不信任"，强调"唯有共同推动早日重启六方会谈，朝鲜半岛核问题才有可能迎来真正转机"。

美韩双方就部署"萨德"反导系统进行磋商，引发了更多安全忧虑。

中国常驻联合国代表刘结一日前对媒体表示，中方反对在半岛部署"萨德"反导系统，因为这种行为损害中国和地区其他国家战略安全利益，与维护半岛和平、安全和稳定的目标背道而驰，将严重破坏国际社会寻求半岛问题政治解决的努力。(来源：人民日报）