研究：干细胞再生治疗白内障获得重大突破

中国中山大学和美国加州大学圣地亚哥分校科学家最新发表在《自然》杂志上的报告显示，科学家在治疗白内障的研究中获得重大突破。

据统计，一半以上的致盲是由白内障这种眼睛晶状体出现混浊的疾病引起的。

为恢复视力，通常的做法是在眼中植入人工晶状体。

科学家现在使用开创性的方法，利用干细胞再生技术，在眼内长出新的晶状体，在中国成功地为儿童进行了白内障治疗。

英国专家形容这是再生医学领域的重大成果，令人"瞠目"，是"最优秀的科学"。

眼睛的晶状体就在瞳孔的后面，负责在视网膜上聚焦光线。

全世界有大约2000万人由于白内障而致盲，这种疾病在年长者中更为常见，尽管有一些儿童患有先天性的白内障。

传统的治疗方法通常使用超声波软化并破碎晶状体，然后把晶状体冲出。

随后，医生再在患者眼中植入人工晶状体。

但是，这样的手术往往会出现不良反应，尤其儿童更容易出现此类反应。

中国中山大学和美国加州大学圣地亚哥分校科学家使用的方法是，通过一个微小的切口取出混浊的白内障晶状体，但是保持被称为"晶状体囊"的晶状体外层完好无损。

晶状体囊上有很多的晶状体皮膜干细胞，具有修复损伤的功能。

科学家希望，保存这些干细胞会导致晶状体的再生。

这个研究小组报告说，他们首先在兔子和猴子身上进行了成功的试验，然后又对12名儿童进行了试验。

在八个月之后，重新长出的晶状体达到了通常的尺寸。

参与这项研究的科学家张康对BBC说，完整晶状体的再生，这是第一次。

张康博士还说，这些儿童的手术是在中国进行的，他们正在继续康复，视力正常。

张康博士指出，在这项技术用于标准治疗之前，还需要进行更大规模的试验。

这项实验首先在儿童身上进行，这是因为儿童的晶状体皮膜干细胞更为年轻，更容易再生。

但是，大多数的白内障患者是年长者。

张康博士说，对较为年长者的试验已经开始，结果很令人鼓舞。

英国伦敦大学学院科学家罗宾•阿里教授（Prof Robin Ali）说，这项成果令人"瞠目"。

伦敦国王学院干细胞科学家埃利克博士（Dr Dusko Ilic）说，这是迄今为止再生医学领域获得的最好的成果之一。

"这是最优秀的科学。"（来源：BBC中文网）