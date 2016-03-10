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    11:48, 10 三月 2016 | GMT +6

    极限格斗拳击赛 哈中两国哈萨克族拳手因“消极对战”遭红牌警告

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    哈通社阿斯塔纳3月10日电 近期在中国《龙斗之真武魂》世界极限格斗联赛70公斤级MMA超级站决赛中，哈萨克斯坦拳手阿依别克•努尔赛特和中国哈萨克族拳手哈比特•图尔汗别克应"消极对战"，被主裁判处以红牌警告并宣布比赛成绩无效。

    从比赛视频当中可以看到，两人确实在比赛过程中没有拿出全力相互搏击，仅以"摔跤"的方式相互缠斗，全程未有对对手作出明显的出拳和重击。

    这一行为明显令十分注重比赛质量的裁判员异常恼怒，在多次向两人下达了"fight"命令，但显见双方均无全力对战意图后，裁判员中断了比赛。

    随后，裁判向两人出示红牌，并宣布此次比赛结果无效。

    目前尚无两位运动员对此所做回应的消息，但哈萨克斯坦著名运动员阿尔达克•纳扎罗夫卡通过其个人社交媒体，对此事大加赞赏。

    阿尔达克称，两位拳击手向世人展现了哈萨克人的团结和友情。

    "他们没有为金钱或金腰带就向自己的同胞举拳相向，打个你死我活。我们很多人都做不到这一点。"他说。
    而MMA联合会会长阿纳托利·金则表示，如果拳击手不愿与另一位拳手对决，应该在赛前就提出要求。比赛过程中的消极对战，是对观众和赛事组织方，以及比赛规则的不尊重。
    阿纳托利·金还表示，这种情况曾经发生过，两名俄罗斯拳手也曾由于友情原因，不愿意全力对战，两人也因此遭到了处罚并取消了成绩。（编译：塔尔）

    标签:
    体育 哈萨克 黄金储备
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