阿拉木图入选全球生活成本最低城市排行榜

哈通社阿斯塔纳3月11日电 据外媒消息，英国经济学人智库10日发布的最新《全球生活成本》调查显示，新加坡连续三年成为全球生活成本最高的城市排行榜榜首。中国香港的排名上升了7位、与苏黎世以相同得分排名第二。

《全球生活成本》调查报告指出，在石油和大宗商品价格下跌、货币贬值及地缘政治不确定性因素增多的背景下，一些城市的生活成本增高。过去一年中，133个接受调查的城市中，只有８个城市的排名保持不变。

除新加坡、香港和苏黎世外，调查公布的全球生活成本最高的十大城市依次为日内瓦、巴黎、伦敦、纽约、哥本哈根、首尔和洛杉矶。

生活成本最低的大城市榜首赞比亚首都卢卡萨外，生活成本最低的十大城市依次为印度的班加罗尔和孟买、阿拉木图（哈萨克斯坦）、阿尔及尔（阿尔及利亚）、金奈（印度）、卡拉奇（巴基斯坦）、新德里（印度）、大马士革（叙利亚）和卡拉卡斯（委内瑞拉）。

据悉，该报告一年发布两次，调查涵盖了与160种商品和服务相关的400多种价格，其中包括食品、饮料、服饰、家居和个人用品、房租、交通、公用事业费用、私立学校、家政服务和娱乐消费等。调查对比全球131个城市的5万余项物价，数据来源涵盖了各大超市、中等价位的商店和较高价位的直销购物中心。排行所依据的物价并非生产成本或建议零售价格，而是消费者实际支付的费用。