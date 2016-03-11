阿拉木图举办欧亚经济联盟对接新丝绸之路经济带研讨会

哈通社阿拉木图3月11日电 （记者加帕尔别尔根•阿伊波塔）主题为《中亚地区一体化框架内加深前苏联地区一体化规划》的国际研讨会，11日在阿拉木图图拉洛夫新经济学院正式开幕。

除哈萨克斯坦外，来自中国、俄罗斯、土耳其、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦等多国经济学家、分析人士、政治家和其他专家参与了此次活动。

图拉罗夫新经济学院国际经济及国际关系专业教授、经济学博士阿米娜•阿吾巴克尔沃娃对记者说："21世纪，国际上对丝绸之路的需求大大增加。欧亚经济联盟与新丝绸之路战略的对接，对欧亚国家的发展与繁荣有着重要作用。因此，了解相邻各国分析人士的观点和意见十分必要。"

她还表示："人类历史上，还没有哪一条交通线路拥有丝绸之路这样的重要性。尤其是当今，通过公路和铁路系统，新的丝绸之路将太平洋沿岸与欧洲联系在了一起。过去，来自中国的货物需30天的时间才能经海路抵达欧洲；但通过新丝绸之路，经哈萨克斯坦到欧洲的铁路运货只需15天。这将节省整整一半的时间。而我们需要关注，还有如何通过新丝绸之路为沿线国家带来切实的利益。"