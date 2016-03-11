大众旅游时代 中国人期待提升护照“含金量”

哈通社阿斯塔纳3月11日电 近年来，越来越多的中国公民和企业走出国门。2015年，中国内地居民出境人次突破1.2亿人次，保持年均1000多万人次的增幅。中国公民出境旅游目的地达到150多个，中国在海外的各类劳务人员达102.7万，海外留学人员达到170.88万，在近200个国家和地区设立企业近3万家。

3月8日，外交部长王毅在十二届全国人大四次会议记者会上表示，2015年，中国又同18个国家达成了便利人员往来的安排。目前，给予持普通护照的中国公民免签和落地签的国家和地区达到了54个。



中国正进入大众旅游时代，对于热衷于出国旅游的中国人来说，王毅的话无疑是重大利好。

据了解，泰国、埃及等35个国家和地区单方面给予中国公民落地签的待遇；印尼等12个国家和地区单方面允许持普通护照的中国公民免签入境。

2015年，外交部领事司继续全力推进中外人员往来便利化，加快构建中外人员往来新秩序。积极推动更多国家就便利人员往来与中国达成一系列制度性安排。

中国先后与加拿大、英国、阿根廷、爱尔兰等18个国家达成21份便利人员往来协定或安排，其中，中加达成互为对方商务、旅游和探亲人员颁发有效期最长为10年的多次签证的互惠安排，中英达成互为对方公民发放2年多次有效访客签证互惠安排。2014年11月，美国总统奥巴马访华期间，中美达成签证互惠安排，同意为两国商务、旅游人员颁发10年多次签证。2016年2月，澳大利亚外长毕晓普访华期间表示，澳政府已开始向中国公民发放10年多次签证的试点工作，拟于今年正式实施。

今年2月29日，中国与欧盟在布鲁塞尔签署了首份人员往来便利化协定，该协定正式生效3日后，欧方在华15个城市的签证中心正式运营，将为中国百姓就近申请赴欧盟国家签证提供便利。

另外，2015年中国与13个国家就设立领事机构或扩大领区达成协议。扩大外交部领事服务的辐射范围，有利于推进中外人员往来便利化，也有利于为中国公民、企业提供更加及时的领事保护与服务。

王毅不止一次在两会记者会上提到签证便利化问题。在去年的两会记者会上，王毅就表示，中国政府会继续努力，进一步提高护照"含金量"，让大家更直接感受到作为中国人的尊严，为大家出国创造更便利的条件。

近日，英国亨氏顾问公司联合国际航空运输协会发布的2016年全球享受免签政策国家排名也显示，中国护照可享受免签政策的排名从2015年的93位升至2016年的87位。

在外交为民的理念指导下，中国政府在推进中国公民海外旅行便利化上做了大量工作，中国公民出国"签证难"问题已有了较大幅度的改善。随着中国护照的"含金量"的提升，中国人来一次"说走就走"的旅行不再是梦想。（来源：人民日报）