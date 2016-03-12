美国大选：暴力冲突致特朗普芝加哥集会取消

哈通社阿斯塔纳3月12日电 据BBC报道，美国共和党总统参选人唐纳德•特朗普（Donald Trump）的选举阵营发表一份声明，宣布在与警方开会后决定，取消在芝加哥的公众集会。

在特朗普原定举行集会前几小时，数百名示威者在伊利诺大学场馆外聚集。

在礼堂内，挥舞旗帜、高叫口号的特朗普支持者和抗议者之间爆发了冲突。

支持者高叫为特朗普喝彩的口号，抗议者当中则有人高声支持民主党参选人伯尼•桑德斯。

期间发生数起暴力冲撞，其中一些冲突的诱因是特朗普的支持者试图扭夺抗议者的旗帜。

其中一名抗议者在讲台上被一名似乎是特工的人员强行拉下台。

场馆外，暴力冲突继续，一些从直升机拍摄的片段显示了警方试图控制大批人群时发生的混乱场面。

特朗普支持者在场馆内高举标语



一名现场民众被警方人员带离现场

特朗普阵营的声明全文指："特朗普先生刚刚抵达芝加哥，在与执法部门进行会议之后决定，为顾及场馆内外数以万计的民众安全，今晚的集会将会延迟至另一日期举行。非常感谢你们的出席，请平静地离开。"

事件后在接受福克斯新闻台（Fox News）访问时，特朗普否认自己利用仇恨言论，也不承认鼓励分化。

"我代表一个庞大的群众团体，他们有很多的愤怒，"他说，"在外面，双方都有很强的怒气。"

在谈到取消集会的决定时，特朗普表示："我认为我们做得很好，我认为这是一个聪明的决定。"

集会宣告取消后，警方在伊利诺大学礼堂清场

较早前，伊利诺大学的工作人员曾向管理部门申请取消集会，表示担心集会可能会给学生制造"有敌意和暴力风险的环境"。

此前的周五（3月11日），特朗普在密苏里州圣路易斯市举行集会时引发抗议，32人被捕。

期间特朗普的讲话曾多次被抗议者打断，他形容这是"丢人"的行为。

在这些最新近的冲突发生前一天，一名特朗普的支持者被以袭击罪起诉。有多段视频显示，该名支持者在北卡罗莱纳州的竞选集会中拳打一名抗议者。

特朗普在事后曾说，该名支持者的行为是"恰当的"。