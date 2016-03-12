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    10:42, 12 三月 2016 | GMT +6

    盘点那些今年或将无缘里约奥运会的哈萨克斯坦运动员

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    哈通社阿斯塔纳3月12日电 距离今年的里约奥运会开幕，只剩下了不到半年的时间。

    相关的资格赛仍在进行当中，许多运动员都在努力争取获得参赛资格，以踏上征战奥运的征程。
    不过，这半年的时间，对于我国的部分运动员而言，很可能还是太短了一点。
    他们当中，不乏几位知名的、广受期待的运动员。出于各种原因，他们很可能将遗憾的错过今年的奥运会了。

    扎丽娜•迪亚斯 网球
    去年，作为哈萨克斯坦网球一姐的扎丽娜还保持着国际网坛第32位的成绩。这也为她获得 参赛资格，提供了巨大的可能。
    因为，排行榜前50位的选手，拥有直接参加奥运会网球比赛的资格。
    但今年的赛事，扎丽娜可谓出师不利。连续的失利，已经使她的全球排名下降到了95位。
    有鉴于奥运赛事对每个国家仅有两名网球运动员参赛的要求，今年的里约奥运会上，代表哈萨克斯坦参赛的网球手，或许将是尤利娅•普婷佐娃（第54位）和雅罗斯拉娃•舍夫多娃（第72位）。

    玛娅•马内扎 举重
    伦敦奥运会冠军玛娅•马内扎，在婚后一度淡出了体坛。后来虽然复出并参加了在阿拉木图和休斯顿举行的举重锦标赛，但均未能进入前五名。
    对于玛娅而言，要在不到半年的时间内，恢复到伦敦奥运时期的状态并不容易。
    目前在她的重量级上，世界锦标赛银牌得主贾兹拉•扎帕尔库勒更有机会。

    阿扎玛特•穆卡诺夫 柔道
    2013年世界柔道锦标赛银牌得主阿扎玛特•穆卡诺夫，这两年来的全球排名下降十分严重。
    在阿斯塔纳举办的国际锦标赛上，阿扎玛特同样在第一轮就被淘汰，未能取得成绩。
    目前，在66公斤级上，最有希望获得里约奥运会参赛资格的柔道运动员，是詹赛•苏玛古洛夫和叶勒多斯•朱马罕诺夫。
    要超过这两位对手，阿扎玛特至少得再取得3个国际大赛的金牌。

    安东•普尼琴科 拳击
    91公斤级亚运会和亚洲锦标赛冠军得主安东•普尼琴科，也未能把握住到手的机会。
    APB职业拳击赛决战中，他输给了意大利冠军卢梭。
    而我国另一位拳击手瓦西里•列维特则取得了更好的成绩，获得了参加里约奥运会的资格。

    玛莉娜•艾托娃 田径
    打入2008年北京奥运会跳高项目决赛圈、亚洲跳高纪录保持者玛莉娜•艾托娃仍在继续她的训练。
    不过，想要参加里约奥运会，她必须取得1.93米的成绩，而她目前的最好成绩是1.88米。（编译：塔尔）

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 奥运会 黄金储备
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