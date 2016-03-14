阿塞拜疆成为上合组织对话伙伴国

哈通社阿斯塔纳3月14日电 据上合组织秘书处消息，14日，上海合作组织秘书长阿利莫夫和阿塞拜疆外长埃尔马尔·马梅季亚罗夫签署关于阿塞拜疆成为上合组织对话伙伴国的备忘录。

消息称，签字仪式在上海合作组织北京总部进行。

马梅季亚罗夫说："阿塞拜疆与上合组织的关系早在2012年就已开始，当时是阿塞拜疆共和国总统盖达尔·阿利耶夫首先向上合组织致函，提出让阿塞拜疆成为上合组织观察员的想法。因此，阿塞拜疆一直确立着比成为对话伙伴国更高的目标。我认为，今天签署的协议，将为阿塞拜疆与上合组织开始进行对话创造机会。"

允许阿塞拜疆及亚美尼亚、尼泊尔和斯里兰卡成为上合组织对话伙伴国的决定是在2015年乌法举行的上海合作组织峰会上通过的。

目前，上合组织成员国包括俄罗斯、中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦。白俄罗斯、蒙古、印度、伊朗、巴基斯坦和阿富汗为该组织观察员国。2015年7月，乌兹别克斯坦在上合组织乌法峰会上接替俄罗斯成为新一任轮值主席国。而印度和巴基斯坦也启动了加入上合组织的程序。

据悉，2016年上合组织领导人峰会将于6月23日至24日在塔什干举行。