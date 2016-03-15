埃及住房、公共设施和城市发展部部长考察阿斯塔纳（图）

哈通社阿斯塔纳3月15日电 据阿斯塔纳市政府消息，14日，阿斯塔纳市市长阿德勒别克•贾克瑟别科夫会见正在阿斯塔纳进行考察的埃及住房、公共设施和城市发展部部长穆斯塔法•卡迈勒•马德布利。穆斯塔法部长此行的主要目的旨在了解哈萨克斯坦迁都阿斯塔纳的历史经验及目前整体发展状况。

阿斯塔纳市市长贾克瑟别科夫在会面中向穆斯塔法部长讲解了纳扎尔巴耶夫总统作出迁都这一历史性决定时的我国社会、经济背景及哈萨克斯坦在独立初期迁都所面临的各方面挑战。1997年12月10日，阿克莫拉（1998年5月6日更名为"阿斯塔纳"，意为"首都"）根据纳扎尔巴耶夫总统1997年10月20日下达总统令，取代阿拉木图正式成为新首都。阿拉木图继续保持国家科技、文化、金融和工业中心的地位。纳扎尔巴耶夫总统当时指出，迁都将揭开哈萨克斯坦历史的新篇章，将大力推动我国地区间政治经济的平衡发展。

贾克瑟别科夫还向埃及客人介绍了阿斯塔纳城市整体建设规划和2017世博会准备情况。

穆斯塔法部长称赞阿斯塔纳现代化的城市建筑风格，同时感谢阿斯塔纳分享迁都经验，并称其会对埃及新首都建设工作有所启示。

据悉，埃及政府2015年3月曾宣布将用五至七年时间兴建一座新的行政首都，以缓解现首都开罗的人口和交通拥挤的压力。规划中的新行政首都将建在开罗以东的沙漠地带，位于开罗和东部红海沿岸城市苏伊士、苏赫奈泉之间，计划占地700平方公里。建成后，埃及将把目前位于开罗的行政部门迁至新行政首都，其中包括部级政府机构。（编译：塔布斯）







