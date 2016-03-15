哈通社阿斯塔纳3月15日电 据路透社报道，周一诺基亚和三星和解了专利纠纷，诺基亚称，仲裁判决将使其专利许可收入增加数亿欧元。国际商会仲裁法庭下达了强制性仲裁书。

消息称，这项仲裁包涵了诺基亚专利部门Nokia Technologies部分截至到2018年底的专利案件。诺基亚也将继续同三星讨论其他被涉及的专利侵权案件。

诺基亚称，计入过去两年的追补收入，诺基亚专利部门Nokia Technologies在2015年第四季度的销售额为4亿欧元，2015年全年共计10.2亿欧元（约合11亿美元）。Nokia Technologies目前的年化净销售额约为8亿欧元。

诺基亚预计，公司在2016-2018年获得与已和解或正在仲裁专利案件相关的现金至少达到13亿欧元。

诺基亚现在专注于发展电信网络设备业务，但依旧拥有大量手机专利，诺基亚将于本季度完成对法国网络设备对手阿尔卡特-朗讯的156亿欧元全股票收购交易。

（来源：国际财经时报 https://www.ibtimes.com.cn/articles/47777/20160202/290042.htm）